Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης

Η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ με τον ομώνυμο ρόλο να ερμηνεύει η Λένα Παπαληγούρα παρουσιάζεται στο Θέατρο Βράχων. Παίζουν οι Στρατής Χατζησταματίου – Ορέστης, Ελισάβετ Μουτάφη – Κλυταιμνήστρα, Ιωάννης Παπαζήσης – Παιδαγωγός, Εριέττα Μανούρη – Χρυσόθεμις, Δαυίδ Μαλτέζε – Αίγισθος, Πάρης Λεόντιος – Πυλάδης. Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Νεαπόλεως 58, Βύρωνας, στις 21.30.

Ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες το Video Art Μηδέν (φωτογραφία) στην Καλαμάτα. Στο φεστιβάλ θα προβληθούν 130 έργα από 30 χώρες με ποίηση, video dance, performance, animation, τεχνητή νοημοσύνη, προσωπικές αφηγήσεις, σύγχρονους κοινωνικούς-πολιτικούς-υπαρξιακούς προβληματισμούς, που θα προβάλλονται καθημερινά σε διαφορετικό σημείο της πόλης. Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, 11.00-15.00, Bandapart Recording Studio, στις 20.00-23.00.

Το σχήμα Pranasa παρουσιάζει το έργο «Yanna Zissiadou: In my life – an unscripted musical journey» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τους Pranasa, που το όνομά τους είναι μείξη της σανσκριτικής λέξης prana και της ελληνικής «ανάσα», αποτελούν οι Σαπρίγια Ναγκαρατζάν – φωνή, Λούσι Νόλαν – άρπα, Γιάννα Ζησιάδου – πιάνο. Συμμετέχει και ο Ντάνκαν Τσάπμαν – electronics- φλικόρνο. Πλατεία 25ης Μαρτίου και Παραλία, στις 21.00.

Σπάνια προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ πριν, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν οι επισκέπτες της έκθεσης «Νίκος Καζαντζάκης: 140 χρόνια φως», που διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο- Μουσείο Υδρας σε συνεργασία με το «Κινητό Μουσείο» της Ελένης Ν. Καζαντζάκη και του Μουσείου του Νίκου Καζαντζάκη. Υδρα.

Στο πλαίσιο της «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» παρουσιάζεται το Μυστήριο 89 «Elefsina By Night» σε σύλληψη της σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ με έμπνευση από τον μύθο της Περσεφόνης. Για πληροφορίες: 2023eleusis.eu.

Επιμέλεια: Αιμιλία Καλογεράκη