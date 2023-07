Πέθανε η εμβληματική μορφή των 60s και των 70s Τζέιν Μπίρκιν

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών η τραγουδίστρια, ηθοποιός και μοντέλο Τζέιν Μπίρκιν στο σπίτι της στο Παρίσι. Εικόνα και είδωλο των bohemians της δεκαετίας του 1960 και του 1970 αποτέλεσε μαζί με τον δεύτερο σύζυγο της Σερζ Γκενσμπούρ, ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του χώρου του θεάματος.

Η Μπίρκιν είχε πρόσφατα ακυρώσει συναυλίες για λόγους υγείας. «Ημουν πάντα αισιόδοξη και συνειδητοποιώ ότι χρειάζομαι ακόμα λίγο χρόνο για να μπορέσω να είμαι ξανά στη σκηνή μαζί σας», έγραψε σε μια δήλωση τον Μάιο.

Γεννημένη στο Λονδίνο το 1946, μετακόμισε στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Πολιτογραφημένη Γαλλίδα, διατήρησε πάντα τη βρετανική προφορά της και τον άμεσα αναγνωρίσιμο τόνο της φωνής της. Τα γαλλικά μέσα την είχαν χαρακτηρίσει «αγαπημένη Αγγλίδα της χώρας».

Αρχισε την καριέρα της στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960 ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε μικρούς ρόλους στο «Blowup» του Μικελάντζελο Αντονιόνι (1966) και στο «Kaleidoscope» του Τζακ Σμάιτ (1966). Εκείνη την εποχή συνάντησε τον συνθέτη Τζον Μπάρι (συνθέτης της μουσικής 11 ταινιών της σειράς Τζέιμς Μποντ), ο οποίος την ενθάρρυνε να κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια και τον οποίο παντρεύτηκε σε ηλικία 19 ετών.

Το 1967, μετά την αποτυχία του γάμου και τη γέννηση της κόρης της Κέιτ, ο σκηνοθέτης Πιερ Γκριμπλά την κάλεσε στη Γαλλία σε οντισιόν για τη νέα ταινία του «Slogan», στην γνώρισε τον Σερζ Γκενσμπούρ ο οποίος ήταν ήδη διάσημος.

Η σχέση με τον Γκενσμπούρ ήταν καθοριστική. Αποτέλεσαν διάσημο ζευγάρι της παριζιάνικης καλλιτεχνικής ζωής και έγιναν διάσημοι το 1969 με το άλμπουμ «Jane Birkin / Serge Gainsbourg», ιδιαίτερα με το τραγούδι «Je t’aime … moi non plus», που είχε παγκόσμια επιτυχία. Το «Je t’ aime», ένα τραγούδι που εξέφραζε το πνεύμα της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής, ήταν ιδιαίτερα τολμηρό, αναδίδοντας έναν πρωτοφανή ερωτισμό που σόκαρε το Βατικανό, το οποίο μάλιστα το καταδίκασε, όταν κυκλοφόρησε το 1969. Το τραγούδι απαγορεύθηκε επίσης σε πολλές χώρες, ενώ μέχρι και το BBC δεν το έπαιξε. Παρόλα αυτά κατάφερε τη χρονιά εκείνη να γίνει νούμερο ένα στα βρετανικά τσαρτ – η πρώτη ξενόγλωσση επιτυχία που είχε σκαρφαλώσει ως τότε στην κορυφή των δύσκολων βρετανικών μουσικών τσαρτ.

Μπίρκιν και Γκενσμπούρ εζησαν μια από τις πιο θυελλώδεις σχέσεις του 20ού αιώνα και έναν έρωτα που αποτυπώθηκε και υμνήθηκε όσο λίγοι. Οι επικοί καβγάδες τους, οι οποίοι συχνά λάμβαναν χώρα σε δημόσια θέα, άφησαν εποχή.

Το 1971 γεννήθηκε η κόρη τους Σαρλότ, επίσης διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια.

AP

Μετά τη διάλυση της σχέσης το 1981, συνέχισε την καριέρα της ως τραγουδίστρια και ηθοποιός με άλμπουμ όπως το «Baby Alone in Babylone» το 1983 και το «Amour des Feintes» το 1990, αμφότερα σε στίχους και μουσική του Γκενσμπούρ.

Pop Icon

Η Μπίρκιν ξεχώριζε για το στυλ της. Εγινε editorial σε αναρίθμητα περιοδικά μόδας, ενώ το προσωπικό της γούστο εξυμνείται μέχρι και σήμερα: από την εμφάνισή της με το διαφανές φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Slogan το 1969 μέχρι το παντελόνι Saint Laurent που φόρεσε στις συναυλίες «Gainsbourg symphonique» το 2017. Ηταν μάλιστα η πρώτη που λάνσαρε τα ψάθινα καλάθια τα οποία δεν αποχωριζόταν κυριολεκτικά ποτέ και τα οποία αργότερα αντέγραψαν ουκ ολίγοι οίκοι μόδας.

Η διάσημη «Birkin» του Hermes

Η ιδέα για το θρυλικό μοντέλο του οίκου Hermès «γεννήθηκε» κατά τη διάρκεια μιας πτήσης το 1983, όπου η Μπίρκιν καθόταν δίπλα στον CEO της Hermès Ζαν Λουί Ντιμά και παραπονιόταν για τα πράγματα που έπεφταν συνεχώς έξω από την τσάντα της.

«Πρέπει να πάρεις μια με τσέπες», της είπε. «Την ημέρα που η Hermès θα βγάλει μια τσάντα με τσέπες, θα την αγοράσω», είπε και ο Ντιμά απάντησε: «Εγώ είμαι Hermès και θα βάλω τσέπες για σένα!».

Ωστόσο το 2015 η Τζέιν Μπίρκιν ζήτησε από τον γαλλικό οίκο να αφαιρέσει από τις ιστορικές τσάντες το όνομά της, μετά από καταγγελίες της ΜΚΟ People for the Ethical Treatment of Animals ότι χρησιμοποιούνται βίαιες πρακτικές προκειμένου να αφαιρεθεί δέρμα κροκόδειλου για την κατασκευή τους. Μετά από έρευνες που διενήργησε ο γαλλικός οίκος και την καταδίκη μεμονωμένων παρατυπιών, η Τζέιν Μπίρκιν υποχώρησε από τη διαμάχη. Ζήτησε ωστόσο από τον γαλλικό οίκο να διαθέτει ετησίως μέρος των αστρονομικών εσόδων από την πώληση των Βirkin για τη στήριξη του φιλανθρωπικού της έργου – κάτι που έχει ζητήσει να συνεχιστεί και μετά τον θάνατό τη