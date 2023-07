Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου (29/07)

Mια αλληγορία πάνω στην εξέλιξη της σχέσης μας με το πόσιμο νερό είναι η μουσικοχορευτική παράσταση «Δίψα», της ομάδας Οχι Παίζουμε / UrbanDig Project, που συμμετέχει στο Fichti Art Festival. Στην Οικία Αετολίδι στα Φίχτια Αργολίδας, στις 19.30.

Συνεχίζεται το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania με αφιέρωμα στο «Συνειδητό σώμα». Σήμερα στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» η παράσταση της Αναστασίας Βαλσαμάκη «W REST L ING» στις 21.30. Αύριο στις 20.45 στην πλατεία Κατεχάκη η Agnese Bargero, με το «Last night you forgot an onion in my pocket» (φωτογραφία) και ελεύθερη είσοδο, ενώ στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» ο Ηλίας Χατζηγεωργίου παρουσιάζει το «A Bounce 4 Men», στις 21.30.

Ρεμπέτικα, λαϊκά, σμυρναίικα και παραδοσιακά τραγούδια με σκοπό να δημιουργήσουν μια μοναδική βραδιά έχουν επιλέξει η ρεμπέτισσα Μαριώ και ο Λάμπρος Καρελάς, που ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023 – Νύχτες αλληλεγγύης. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, πληροφορίες στο theatrorematias.gr, πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου, στις 21.00.

Συνεχίζεται για δύο ακόμη ημέρες το 13ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας, δίπλα από το φράγμα Παμίσου και στον χώρο των αποθηκών του ΑΣΟ, με αναρρίχηση, εκθέσεις, εργαστήρια για παιδιά, προβολές και φυσικά συναυλίες. Σήμερα εμφανίζονται οι Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα και Γιαγκίνηδες, ενώ την Κυριακή οι Σωκράτης Μάλαμας, Novel 729 και Γκιντίκι.

Εγκαινιάζεται σήμερα, στις 21.00, η ομαδική έκθεση «Η δομή των ονείρων» στην ιστορική γκαλερί Βουρκαριανή στην Κέα. Συμμετέχουν η Κάτια Βαρβάκη, η Βαρβάρα Σπυρούλη και η Αγάπη Φεσατίδου-Ψαρράκη. Αγιοι Ανάργυροι, Βουρκαρίου Κέας.