Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο Καναδός που άλλαξε την αμερικανική ροκ

Υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες στη μουσική σκηνή, κυρίως τις δεκαετίες 1960 και 1970. Ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο Καναδός κιθαρίστας και τραγουδοποιός του ροκ συγκροτήματος The Band, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω ένα σημαντικό έργο στον χώρο της τέχνης.

Αρχικά, ήταν εμπνευστής του μουσικού υποείδους «americana», το οποίο συνδύαζε την κάντρι, τη φολκ, τη ροκ, και στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό –και σε αντίθεση με τον αναδυόμενο ψυχεδελικό ήχο των ’60s– στο αφηγηματικό τραγούδι. Οι στίχοι που έγραψε σε επιτυχίες όπως τα «The Weight», «The Night They Drove Old Dixie Down» και «King Harvest (Has Surely Come)» είναι αινιγματικοί παραπέμποντας στην Αμερική του παρελθόντος, σε μια κοινωνία που ήταν «σκληρή» για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και αυτό το επίτευγμα είναι εντυπωσιακό, αφού ο Ρόμπερτσον δεν είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ ώστε να βιώσει αυτές τις καταστάσεις.

Γεννημένος ως Τζέιμι Ρόγιαλ Ρόμπερτσον το 1943 στην πόλη Τορόντο του Καναδά από Εβραίο πατέρα και ιθαγενή μητέρα της φυλής των Μοϊκανών, ο μικρός Ρόμπι παρακολούθησε για πρώτη φορά συναυλία σε ηλικία 5 ετών και γνώρισε την κάντρι μουσική της αγροτικής Αμερικής.

Λίγο αργότερα, άρχισε τα μαθήματα κιθάρας με δάσκαλο τον ξάδελφό του και σταδιακά έγραψε τα πρώτα του τραγούδια. Καθώς περνούσε ο καιρός, τα μουσικά του ενδιαφέροντα άλλαξαν και από την κάντρι πέρασε στην big band και στη ροκ. Εγκατέλειψε το σχολείο για να ακολουθήσει την καριέρα του ερμηνευτή. Το 1958, εντάχθηκε στην μπάντα The Hawks του σταρ της ροκαμπίλι Ρόνι Χόκινς. Στις αρχές του 1964, το συγκρότημα χωρίζει τους δρόμους του με τον Χόκινς, αλλά κερδίζει την προσοχή του Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος προσκάλεσε τα μέλη να τον συνοδεύσουν στη θρυλική παγκόσμια περιοδεία του 1965-1966, ενώ το 1967 μετονομάζεται σε The Band.

Μετά την κυκλοφορία επιδραστικών LP όπως τα «Music from Big Pink» (1968), «Stage Fright» (1970) και «Moondog Matinee» (1973), το συγκρότημα διαλύθηκε. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μαγνητοσκόπηση της τελευταίας μεγάλης συναυλίας του από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτή προβλήθηκε αργότερα με τη μορφή ντοκιμαντέρ, το «The Last Waltz».

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Ρόμπερτσον συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του κλάδου όπως οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Ερικ Κλάπτον, Πίτερ Γκάμπριελ.

Ομως, η φιλία του με τον Σκορσέζε ήταν πολύτιμη. Το πρώην μέλος των The Band «έντυσε» μουσικά εμβληματικές ταινίες του δημοφιλούς σκηνοθέτη όπως οι «Συμμορίες της Νέας Υόρκης», ο «Λύκος της Wall Street», ο πρόσφατος «Ιρλανδός», καθώς και την καινούργια, «Killers of the Flower Moon», που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες. «Ηταν ένας θρύλος. Δεν υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος για να περάσεις με κάποιον που αγαπάς. Και τον αγαπούσα τον Ρόμπι», δήλωσε ο Σκορσέζε μετά την ανακοίνωση του θανάτου.