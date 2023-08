Rolling Stones: Προαναγγελία νέου άλμπουμ σε…τοπική λονδρέζικη εφημερίδα

Οι Rolling Stones αποκάλυψαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ με μια διαφήμιση για μια υποτιθέμενη επιχείρηση υαλουργίας σε τοπική εφημερίδα του Λονδίνου.

Η διαφήμιση, η οποία εμφανίστηκε στην εφημερίδα Hackney Gazette, παρέπεμπε σε αρκετά από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος. «Η φιλική μας ομάδα σας υπόσχεται ικανοποίηση» (που παραπέμπει στην μεγάλη επιτυχία του 1965 I Can’t Get No Satisfaction. «Οταν πείτε gimme shelter (επιτυχία του 1969) θα φτιάξουμε τα σπασμένα παράθυρά σας».

Το συγκρότημα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την κυκλοφορία του 31ου στούντιο άλμπουμ του. Το φόντο όμως που χρησιμοποιείται στη διαφήμιση παραπέμπει στο άλμπουμ «Some Girls», του 1978.

Στο κάτω μέρος της διαφημιστικής καταχώρησης αναφέρεται ότι η εικονική εταιρία υαλουργίας Hackney Diamonds «ιδρύθηκε το 1962», κάτι που παραπέμπει στο έτος ίδρυσης της μπάντας.

Η φράση είναι τοπική αργκό για τα σπασμένα γυαλιά – συγκεκριμένα τα θραύσματα που μένουν στο έδαφος μετά τη θραύση βιτρινών αυτοκινήτων και καταστημάτων κατά τη διάρκεια μιας ληστείας.

