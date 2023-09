Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Γιώργο Λάνθιμο ο Χρυσός Λέοντας

Η ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν, βραβεύθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο 80ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, του οποίου η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Από την πρώτη στιγμή λίγο μετά την πρεμιέρα του φιλμ στο Φεστιβάλ, κριτικοί και άνθρωποι από τον χώρο του κινηματογράφου που βρέθηκαν στο νησάκι Λίντο της Βενετίας, δήλωναν ενθουσιασμένοι από το νέο πρότζεκτ του Λάνθιμου αλλά και την ερμηνεία της Στόουν, προβλέποντας μάλιστα από τώρα έναν πιθανό θρίαμβο στα Οσκαρ του 2024.

Στο «Poor Things», ο βραβευμένος Ελληνας κινηματογραφιστής εμπνέεται από το ομότιτλο βραβευμένο μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα Αλασντάιρ Γκρέι και δημιουργεί μια «ιστορία αγάπης, ανακάλυψης και επιστημονικής τόλμης» που διαδραματίζεται στη βικτωριανή εποχή.

Η Στόουν, η οποία συνεργάζεται για ακόμα μία φορά με τον Λάνθιμο, υποδύεται την Μπέλα Μπάξτερ, μία νεαρή γυναίκα η οποία έχει πεθάνει αλλά χάρη σε έναν επιστήμονα (Γουίλεμ Νταφόε) επιστρέφει στη ζωή, αφού ο εγκέφαλός της έχει αντικατασταθεί με αυτόν του αγέννητου παιδιού της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των νοητικών της δυνάμεων από την αρχή. Στο ταξίδι αυτό, θα έχει στο πλευρό της έναν δικηγόρο τον οποίο υποδύεται ο Μάρκ Ράφαλο.

Τον Αργυρό Λέοντα – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής κέρδισε ο Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι και η ταινία «Evil Does Not Exist».

Το βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο πήγε στον Σεϊντού Σαρ που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Ματέο Γκαρόνε, «Io Capitano».

Το βραβείο Σεναρίου απέσπασαν οι Γκιγιέρμο Καλντερόν και Πάμπλο Λαρέν για την ταινία «El Conde».

Το βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Ματέο Γκαρόνε για την ταινία «Io Capitano»

Το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής κέρδισε η ταινία «Green Border» της Αγκνιέσκα Χόλαντ.

Το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi απέσπασε η Κέλι Σπίνι για την ερμηνεία της στην ταινία της Σοφία Κόπολα, «Priscilla».

Το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi πήγε στον Πίτερ Σκάρσγκαρντ για την ερμηνεία του στην ταινία «Memory» του Μισέλ Φράνκο.

Τμήμα Ορίζοντες (Orizzonti)

Καλύτερη Ταινία: «Explanation for Everything» – Γκαμπόρ Ράις

Καλύτερη Σκηνοθεσία: «Paradise is Burning» – Μίκα Γκούσταφσον

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής: «Una Sterminata Domenica» – Αλέν Παρόνι

Καλύτερη Ηθοποιός: Μαργκαρίτα Ρόζα Ντε Φρανσίσκο – «El Paraiso»

Καλύτερος Ηθοποιός: Τεργκέλ Μπολντ – Ερντέν — «City of Wind»

Καλύτερο Σενάριο: «El Paraiso» – Ενρίκο Μαρία Αρτάλε

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: «A Short Trip» – Ερενίκ Μπεκιρί

Βραβείο Lion of the Future: «Love is a Gun»

Με πληροφορίες από το La Biennale di Venezia