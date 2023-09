Εθνικό Θέατρο: Από Σαίξπηρ μέχρι μιλένιαλς

Κλασικά αριστουργήματα σε σύγχρονες αναγνώσεις, έργα που δεν έχουν παιχτεί στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, πειραματικές σκηνικές προσεγγίσεις που επιδιώκουν να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα, επαναλήψεις, αλλά και ανοίγματα «εκτός των τειχών» και εκτός των συνόρων περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του Εθνικού Θεάτρου για την περίοδο 2023-2024, που παρουσιάστηκε χθες στο Σχολείον της Αθήνας – «Ειρήνη Παπά» από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιάννη Μόσχο και έχει τον συμπεριληπτικό τίτλο «Θέατρο για όλες, όλους, όλα», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι η ετήσια επιχορήγηση του θεάτρου (6 εκάτ. ευρώ) αυξήθηκε από το υπουργείο κατά 10%.

Ειδικότερα, στην Κεντρική Σκηνή του κτιρίου Τσίλλερ θα δούμε την κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι «Ο ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη» σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου (από 26 Οκτωβρίου), τον σαιξπηρικό «Βασιλιά Ληρ» υπό τις οδηγίες του Γιάννη Χουβαρδά (από 9 Δεκεμβρίου), καθώς και το «Ονειρόδραμα» του Αουγκουστ Στρίντμπεργκ, όπως το οραματίζεται η σκηνοθέτρια Γεωργία Μαυραγάνη (από 20 Μαρτίου).

Στη σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» θα παρουσιαστεί το άπαικτο στην Ελλάδα έργο του Ουαζντί Μουαουάντ «Ολοι εμείς πουλιά», που καταπιάνεται με το ζήτημα της ταυτότητας και σκηνοθετείται από τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο (από 20 Δεκεμβρίου), το «Generation Lost» του Γρηγόρη Λιακόπουλου με θέμα τους μιλένιαλ και υπό το σκηνοθετικό πρόσταγμα της Κατερίνας Γιαννοπούλου (από 13 Μαρτίου), αλλά και η περυσινή επιτυχία «Goodbye, Lindita» του Μάριο Μπανούσι (από 20 Σεπτεμβρίου).

Το έργο του Μπανούσι θα ταξιδέψει τον χειμώνα και σε Βελιγράδι, Δρέσδη, Αμστερνταμ και Αδελαΐδα, χάρη στο πρώτο showcase που διοργάνωσε το Εθνικό Θέατρο τον περασμένο Απρίλιο προκειμένου να παρουσιάσει τις παραγωγές του σε οργανισμούς του εξωτερικού. Η συνέχεια του θεσμού είναι προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2024, εποχή που θα πραγματοποιηθούν από το Εθνικό και τα πρώτα residencies, Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό και ξένων στην Αθήνα.

Στη σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» –η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κλείσει τον Μάιο του 2024 και για ένα χρόνο για ανακαίνιση– θα ανεβούν τα «μεικτά» θεάματα «Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ», σε λιμπρέτο Γιάννη Αστερή, μουσική Αγγελου Τριανταφύλλου και σκηνοθεσία του ίδιου και του Δημήτρη Σταυρόπουλου (από 8 Νοεμβρίου), αλλά και η μουσικοθεατρική κωμωδία «Η προξενήτρα» του Θόρντον Ουάιλντερ, σκηνοθετημένη από τον Θωμά Μοσχόπουλο (από 9 Φεβρουαρίου).

Στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, που φέτος διευθύνεται από την Κατερίνα Γιαννοπούλου, θα δούμε πέντε παραγωγές: το «Yes, we can’t» σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Μαριλένας Κατρανίδου, το οποίο δεν παίχτηκε πέρυσι λόγω των καταλήψεων των καλλιτεχνών (από 7 Νοεμβρίου)· το «Xορός: We are here prepared for tragedy», με τη Σοφία Μαυραγάνη να σκηνοθετεί και να χορογραφεί τη σύλληψή της (από 1η Δεκεμβρίου)· το «Μπατόν σαλέ», όπου οι Ευδοξία Ανδρουλιδάκη και Μαρία Φιλίνη πραγματοποιούν «ζωντανές συνεντεύξεις σε ελαφριά ατμόσφαιρα» μαζί με γυναίκες που θαυμάζουν (από 7 Ιανουαρίου)· το «Life and death of Jessica Brown» σε κείμενο Γεράσιμου Μπέκα και σκηνοθεσία Τζέο Πακίτσα – Σοφίας Πριοβόλου (από 25 Ιανουαρίου)· καθώς και τον «Καταποντισμό», με θέμα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της Μεταπολίτευσης, που συνέλαβε και σκηνοθετεί ο Βασίλης Βηλαράς (από 21 Μαρτίου).

Εκτός Εθνικού θα επαναληφθούν ο «Ανθρωπος από το Παντόλσκ» (Θέατρο Κιβωτός, από 20 Σεπτεμβρίου) και τα «Φώτα της πόλης» (Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», από 18 Οκτωβρίου), ενώ το Μικρό Εθνικό, στο πλαίσιο διπλής ανάθεσης στον Κρις Κούπερ, παρουσιάζει το έργο του «Στα όρια», σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου (από 21 Οκτωβρίου), και τη διασκευή του στον «Πινόκιο», σκηνοθετημένη από τον Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Τέλος, τα θεατρικά εργαστήρια του θεάτρου θα αποκτήσουν αυτόνομη στέγη σε πολυχώρο πλησίον του κτιρίου Τσίλλερ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο απολογισμός της μεταπανδημικής θεατρικής περιόδου 2022-2023, που φανερώνει αύξηση των συνολικών εσόδων του οργανισμού κατά 75,5% και αύξηση των εισιτηρίων. Τα έσοδα από εισιτήρια την περίοδο 2021-2022 ανήλθαν σε 980.794 ευρώ, ενώ πέρυσι διπλασιάστηκαν και έφτασαν το 1,8 εκατ. ευρώ.