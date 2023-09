Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβαλε για λόγους υγείας όλες τις συναυλίες του 2023

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβαλε όλες τις συναυλίες του για το 2023, ανακοινώνοντας ότι θα μεταφερθούν σε ημερομηνίες τον επόμενο χρόνο.

Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός της ροκ είχε προηγουμένως αναβάλει όλες τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου λόγω προβλημάτων υγείας.

Τα εισιτήρια για τις συναυλίες που αναβλήθηκαν θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα και θα γίνουν επιστροφές χρημάτων.

«Ευχαριστώ όλους τους φίλους και τους θαυμαστές μου για τις ευχές, την ενθάρρυνση και την υποστήριξή σας», είπε ο Σπρίνγκστιν σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι σε καλή κατάσταση και ανυπομονώ να σας δω όλους τον επόμενο χρόνο».

(1/5) Bruce Springsteen has continued to recover steadily from peptic ulcer disease over the past few weeks and will continue treatment through the rest of the year on doctor’s advice. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo

— Bruce Springsteen (@springsteen) September 27, 2023