500 ΛΕΞΕΙΣ με Ανθια Χριστοδούλου Θεοφίλου

Η Ανθια Χριστοδούλου Θεοφίλου κατάγεται από τη Λεμεσό της Κύπρου, στην οποία και διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Εργάζεται ως ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια στο Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Aυτογνωσίας «Για την Ιθάκη», το οποίο και διευθύνει. Το 2014, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης η πρώτη της συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Δάσος λύκων» ενώ συμμετείχε και σε συλλογικές εκδόσεις διηγημάτων. Το βιβλίο «Στην άλλη πλευρά του κρεβατιού» (εκδόσεις Βακχικόν) είναι το πρώτο της μυθιστόρημα.

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

Στο κομοδίνο δίπλα στο προσκέφαλό μου ζει και βασιλεύει ένα «μικρό βιβλιοπωλείο». Κάποτε αρκεί μια κίνηση, η στοίβα καταρρέει και στο κεφάλι μου προσγειώνονται βιβλία διαφόρων ειδών, «Η μεταμόρφωση» και «Η βραδύτητα», που έχω διαβάσει αλλά απολαμβάνω να φυλλομετρώ, και βιβλία που τώρα διαβάζω, «The art of writing fiction», «Meditations», «The body keeps the score».

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Βραδύτητα είναι ο ρυθμός της απόλαυσης και της μνήμης, ενώ ταχύτητα ο ρυθμός της μη ικανοποίησης και της λήθης. Παρότι διδάσκω στους θεραπευόμενούς μου την αξία του «εδώ και τώρα» και τη σημασία της ενσυνειδητότητας, ο Κούντερα το διατυπώνει με τρόπο φρέσκο και μου ακούγεται καινούργια αυτή η άποψη.

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

«Η Δίκη» του Κάφκα.

Περιγράψτε την ιδανική αναγνωστική συνθήκη.

Oταν αισθάνομαι έτοιμη να βυθιστώ στον κόσμο ενός βιβλίου.

Υπάρχουν βιβλία για τα οποία να νιώθετε ενοχές που σας άρεσαν;

Κανένα απολύτως!

Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο σε ένα βιβλίο;

Ο αυθεντικός τρόπος με τον οποίο με αγγίζει, με προβληματίζει και μου ανακινεί συναισθήματα.

Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσετε;

«Πέδρο Πάραμο» του Χουάν Ρούλφο.

Ποια είναι η τριαντάχρονη ηρωίδα σας;

Η Αλεξάνδρα, μια συνεσταλμένη και ανασφαλής νέα γυναίκα, που μετακομίζει για πρώτη φορά μακριά από τους υπερπροστατευτικούς και ελεγκτικούς γονείς της. Επιθυμεί να γνωρίσει τον απόλυτο έρωτα, να αγαπήσει και να αγαπηθεί με την άνευ όρων αγάπη, κατακτώντας την ανεξαρτησία της και ξεπερνώντας τις κοινωνικές προκαταλήψεις.

Πώς θα χαρακτηρίζατε από πλευράς περιεχομένου το μυθιστόρημά σας;

Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ, μια περίεργη ερωτική περιπέτεια, που θέτει παράλληλα ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα μέσα από αντισυμβατικούς χαρακτήρες. Πραγματεύεται θέματα όπως η ναρκισσιστική γονική αγάπη, η υπερπροστασία, το παιδικό τραύμα, τα ψέματα που λέμε στα παιδιά για τον θάνατο, τον σεξισμό, τον καταναλωτισμό, τον έρωτα ως μια κοινωνικώς αποδεκτή μορφή ψυχικής ασθένειας και τις δυσκολίες που προκύπτουν στη συντροφική σχέση.