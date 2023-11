Οι νέες ταινίες της εβδομάδας: Από τα Μάλια στην Αγρια Δύση μέσω του έρωτα

How to have sex ★★★½

ΔΡΑΜΕΝΤΙ (2023)

Σκηνοθεσία: Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Ερμηνείες: Μία Μακίνα-Μπρους, Σον Τόμας

Η ταινία-έκπληξη που γυρίστηκε στα Μάλια της Κρήτης και απέσπασε το βραβείο «Ενα Κάποιο Βλέμμα» στο Φεστιβάλ Καννών, έρχεται στις αίθουσες. Τρεις έφηβες φίλες από τη Βρετανία καταφτάνουν στα Μάλια με σκοπό να περάσουν αξέχαστες διακοπές: να πιουν όσο (δεν) αντέχουν, να χορέψουν μέχρι τελικής πτώσης και φυσικά να επιδοθούν σε κάθε είδους ερωτικά παιχνίδια. Ειδικά μία από αυτές, η Τάρα, έχει προσωπική αποστολή να κάνει σεξ για πρώτη φορά. Τα πράγματα μοιάζουν να εξελίσσονται ιδανικά μέχρι που ένα τραυματικό περιστατικό θα ανατρέψει τα πάντα και θα σημαδέψει το καλοκαίρι της.

Στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, η νεαρή Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ παραδίδει ένα ολόφρεσκο φιλμ, βγαλμένο κατευθείαν από τις εντάσεις, τον ενθουσιασμό αλλά και τους φόβους μιας γενιάς που λατρεύει να ξεσαλώνει δίχως όρια, ταυτόχρονα όμως διαθέτει και το κοινωνικό αισθητήριο του 2023. Το αλκοόλ φυσικά ρέει άφθονο απελευθερώνοντας –όχι ότι θέλει και πολύ– τις εφηβικές ορμές, σε ένα ξέφρενο πρώτο μέρος το οποίο μοιάζει πιο πολύ με επιτόπια καταγραφή του Vice, παρά με συμβατική μυθοπλασία. Στη συνέχεια πάντως οι ταχύτητες αλλάζουν και η ατμόσφαιρα προσεγγίζει αυτή του ψυχολογικού θρίλερ, καθώς η πρωταγωνίστρια, ερμηνευμένη εξαιρετικά από τη Μία Μακίνα Μπρους, αισθάνεται όλο και πιο μόνη, παρόλο που περιτριγυρίζεται κυριολεκτικά από χάος. Ο δε θεατής μένει περισσότερο με ερωτήματα, παρά με εύκολες απαντήσεις, γύρω από το ζήτημα της συναίνεσης, της αμοιβαίας ερωτικής ευχαρίστησης, αλλά και των φαινομενικά ανεπαίσθητων ψυχικών τραυμάτων, που όμως μας ακολουθούν πεισματικά.

Fingernails ★★★

ΔΡΑΜΑ (2023)

Σκηνοθεσία: Χρήστος Νίκου

Ερμηνείες: Τζέσι Μπάκλεϊ, Ριζ Αχμεντ, Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ

Επειτα από το επιτυχημένο ντεμπούτο του με τα «Μήλα», ο Χρήστος Νίκου πλάθει έναν δεύτερο weird μύθο, σε μια αγγλόφωνη αυτή τη φορά παραγωγή της Apple TV. Πρωταγωνίστρια είναι η υποψήφια για Οσκαρ Τζέσι Μπάκλεϊ, στον ρόλο της Αννας, η οποία έχει βρει την πραγματική αγάπη στο πρόσωπο του Ράιαν (Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ), όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από μια επαναστατική τεχνολογία, που τεστάρει τη συμβατότητα των ζευγαριών. Εκείνη ωστόσο διατηρεί ακόμα τις αμφιβολίες της, οι οποίες θα ενταθούν όταν πιάνει δουλειά σε ένα ινστιτούτο που πραγματοποιεί ακριβώς αυτού του είδους τους ελέγχους. Εκεί θα γνωρίσει και τον Αμίρ, για τον οποίο θα νιώσει αμέσως μια αυθόρμητη έλξη.

Ο Νίκου διατηρεί την ελαφρώς αλλόκοτη ατμόσφαιρα που μας υποβάλλει μια εναλλακτική πραγματικότητα, δίχως όμως ιδιαίτερες ακρότητες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στον παρόμοιας θεματικής «Αστακό» του Γιώργου Λάνθιμου. Το δικό του φιλμ είναι πιο χαμηλότονο, διαθέτοντας πάντως τις δραματικές κορυφώσεις και τις συγκινήσεις του. Στην ουσία εδώ έχουμε μια σπουδή πάνω στις ερωτικές σχέσεις, διαχρονικές και σύγχρονες, αυτές που καμιά φορά «απαιτούν» να ξεριζώσεις ακόμα και… νύχια για να τις στηρίξεις.

Η Γη της Επαγγελίας ★★★

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2023)

Σκηνοθεσία: Νικολάι Αρσέλ

Ερμηνείες: Μαντς Μίκελσεν, Αμάντα Κόλιν

Από τη Δανία μάς έρχεται ένα επι-κού χαρακτήρα φιλμ, το οποίο αποτελεί και την πρόταση της χώρας για τα φετινά Οσκαρ. Βρισκόμαστε στα μέσα του 18ου αιώνα και ο Λούντβιχ Κάλεν (Μαντς Μίκελσεν), ένας μοναχικός λοχαγός ταπεινής καταγωγής, φιλοδοξεί να ιδρύσει μια αποικία για λογαριασμό του βασιλιά της Δανίας κάπου στους εγκαταλελειμμένους χερσότοπους της Γιουτλάνδης. Οι κόποι του τελικά θα αποδώσουν, ωστόσο σύντομα θα βρεθεί μπλεγμένος σε μια αιματηρή βεντέτα με έναν ημίτρελο ντόπιο γαιοκτήμονα. Ο Μαντς Μίκελσεν είναι (ξανά) υπέροχος, σε ένα πολύ σκληρό φιλμ, όπου οι κακουχίες και τα βάσανα των ανθρώπων γίνονται σχεδόν απτά μέσω της κινηματογραφικής του γλώσσας.

Οι παράξενοι δρόμοι της ζωής ★★★

ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ (2023)

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Ερμηνείες: Ιθαν Χοκ, Πέδρο Πασκάλ

Το νέο μεσαίου μήκους φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ είναι ένα εναλλακτικό γουέστερν, το οποίο προβάλλεται στις αίθουσες μαζί με μια 30λεπτη συνέντευξη του δημιουργού. Πρωταγωνιστές εδώ είναι οι Ιθαν Χοκ και Πέδρο Πασκάλ, οι οποίοι υποδύονται έναν σερίφη και έναν καουμπόη αντίστοιχα, σε μια στυλιζαρισμένη εκδοχή της Αγριας Δύσης. Ο Αλμοδόβαρ δίνει κουίρ διάσταση στο κλασικό είδος του γουέστερν, ενώ οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί γοητεύουν και μόνο με την παρουσία τους, σε μια κομψή μισάωρη βινιέτα με γλυκόπικρη επίγευση.

Μίλα μου ★★½

ΤΡΟΜΟΥ (2022)

Σκηνοθεσία: Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου

Ερμηνείες: Ντάνι Φιλίππου, Σόφι Γουάιλντ

Το πρώτο φιλμ των ελληνικής καταγωγής Αυστραλών διδύμων Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου συζητήθηκε όσο λίγα στο φετινό φεστιβάλ του Σάντανς. Μια ομάδα φίλων παίρνει στην κατοχή της ένα μυστηριώδες ταριχευμένο χέρι, μέσω του οποίου μπορεί να οργανώνει τελετές επίκλησης στα πνεύματα των νεκρών. Αυτό που ξεκινάει σαν εθιστικό παιχνίδι, σύντομα θα πάρει τρομακτικές διαστάσεις όταν οι υπερφυσικές δυνάμεις αρνούνται να επιστρέψουν στην πηγή τους. Παρά το πολυφορεμένο του πράγματος, οι δημιουργοί της ταινίας καταφέρνουν να αποδώσουν με αρκετά πρωτότυπη ματιά ένα διαχρονικό θέμα: οι τραυματικές απώλειες, τα φαντάσματα του παρελθόντος, που πολλές φορές μας κατατρύχουν, ζωντανεύουν εδώ αλληγορικά απαιτώντας ικανοποίηση από τους ζώντες. Ολα αυτά σε ένα ποπ πακέτο, το οποίο μάλιστα προτιμά ένα «αμήχανο» φινάλε από τα γνωστά κλισέ που το είδος μάς έχει συνηθίσει.

Προετοιμασίες για να είμαστε μαζί άγνωστο για πόσο ★★★

ΔΡΑΜΑ (2022)

Σκηνοθεσία: Λίλι Χόρβατ

Ερμηνείες: Νατάσα Στορκ, Βίκτορ Μπόντο

Από την Ουγγαρία στην οθόνη ένα αρκετά παράξενο φιλμ πάνω στις ερωτικές σχέσεις, που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Η Μάρτα, μια σαραντάρα νευροχειρουργός, αφήνει τη λαμπρή καριέρα της στην Αμερική, προκειμένου να ακολουθήσει τον έρωτα πίσω στην πατρίδα της. Οταν ωστόσο συναντά τον άνδρα που αγαπά, εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν τη γνωρίζει. Απελπισμένη, πιάνει δουλειά στη Βουδαπέστη, προκειμένου να μείνει κοντά του και να προσπαθήσει να τον κερδίσει ξανά. Επιστήμονες που μελετούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο παραδίδονται στη «χημεία» του έρωτα, σε ένα φιλμ όπου ξεχωρίζει η ερμηνεία της Νατάσα Στορκ.

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Ανοίγει απόψε η αυλαία του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την πανηγυρική τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στο θέατρο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους. Η ταινία που θα ανοίξει τη διοργάνωση είναι το «Στη φωτιά» του Γαλλοβιετναμέζου δημιουργού Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας φέτος στις Κάννες. Με πρωταγωνίστρια τη Ζιλιέτ Μπινός, η ταινία συνδυάζει το ρομαντικό δράμα με το φιλμ εποχής, σε μια γαστρονομική ιστορία έρωτα που αποθεώνει την υψηλή τέχνη της μαγειρικής, αναζητώντας τα μυστικά συστατικά της αγάπης και της ανθρώπινης επαφής.

Οσοι βρεθούν τις πρώτες μέρες στο φεστιβάλ, εκτός από τα διαγωνιστικά τμήματα, αξίζει να παρακολουθήσουν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις από τα δύο μεγάλα αφιερώματά του: εκείνο στον μοναδικό Τάκη Κανελλόπουλο και ένα δεύτερο στα «Φαντάσματα». Επιπλέον, θυμίζουμε ότι και φέτος λειτουργεί online πλατφόρμα με 79 ταινίες του φεστιβάλ διαθέσιμες για το κοινό σε όλη την Ελλάδα.