Mural της Κικής Δημουλά στη Ρώμη

Τοιχογραφία της Κικής Δημουλά παρουσιάζεται σήμερα στο κοινό της Ρώμης, παραμονή της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Εμπνευσμένο από τους στίχους «Εχω κι εγώ ένα σωρό απωθημένους ουρανούς μα δε σκοτώνω άστρα», το πορτρέτο της ποιήτριας φιλοτεχνήθηκε από την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Μελίνα Κοάν σε εσωτερικό τοίχο του κτιρίου Μάρκο Πόλο της Σαπιέντσα με την πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά του Πανεπιστημίου της Ρώμης, την υποστήριξη του Ιδρύματος Roma Sapienza και την Art Graffity in the City της Αθήνας.

Μετά την παρουσίαση του έργου (5.30 μ.μ.) θα ακολουθήσει η εκδήλωση «Cariatide a chi? Artiste urbane e fumettiste in Grecia oggi», που θα είναι αφιερωμένη στις Ελληνίδες street artists και comic artists, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις της Καλλιόπης Κουντούρη (Art Graffity in The City και Hellenic American College) με τίτλο «To the streets, my sisters, to the streets. Greek women “urban” artists taking it to the streets and further», και της Kristina Gedgaudaite (Marie Curie Fellow στο Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ) με θέμα«Depicting Lives, Reimagining Futures in Greek Women Comics».

Tο έργο αποτελεί συνέχεια του project «Scrittrici come ossigeno» («Γυναίκες συγγραφείς σαν οξυγόνο») που διοργανώθηκε από την Associazione Le Altre και περιλαμβάνει πορτρέτα με μεγάλες Ευρωπαίες λογοτέχνες. Μια νέα ανθολογία ποιημάτων της Κικής Δημουλά που θα καλύψει το σύνολο του έργου της βρίσκεται υπό διαδικασία έκδοσης με την επιμέλεια της Πάολα Μαρία Μινούτσι και της Φρανσέσκα Ζακόνε και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Donzelli το 2024.

Δείτε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια δημιουργίας της τοιχογραφίας.