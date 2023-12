Πού βγαίνουμε σήμερα Πέμπτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Δεύτερη και τελευταία εμφάνιση των Xylouris White στην Αθήνα πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας τους. Οι Ψαρογιώργης και Τζιμ Γουάιτ θα εμφανιστούν στο Temple Athens. Τη συναυλία τους θα ανοίξει το σχήμα Καθαρός Χαλκός (Αγγελος Κώττας, φωνή και λαούτο, Κωνσταντίνος Σκουρλής, φωνή, Γιώργος Τσώτσης, τενόρο σαξόφωνο, και Νικηφόρος Μυλωτάς, τύμπανα). Ιάκχου 17, Γκάζι, στις 20.00.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανεβαίνει το έργο της Γιασμίνα Ρεζά «Bella Figura» (φωτογραφία) στο θέατρο Σταθμός. Ενα ζευγάρι διαπληκτίζεται έξω από ένα εστιατόριο. Ενα άλλο ζευγάρι καταφθάνει μαζί με τη μητέρα του άνδρα, που έχει τα γενέθλιά της, και ένα πολύπλοκο, αστείο και σκληρό παιχνίδι ξεκινά για όλους. Παίζουν: Υβόννη Μαλτέζου, Φαίη Ξυλά, Παναγιώτης Μπουγιούρης. Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης. Βίκτωρος Ουγκώ 55, στις 21.00.

Δεν χρειάζεται συστάσεις για τους περισσότερους. Η Μόνικα, η οποία με το «Avatar» απέκτησε φανατικό κοινό που την ακολουθεί από τότε, εμφανίζεται στο Vox έχοντας ένα καινούργιο άλμπουμ, το «Proud». «Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που σου χαρίζεται μέσα από ένα τραγούδι», λέει η ίδια. Vox live, Ιερά Οδός 16, στις 21.00.

Στην Ελληνοαμερικανική Ενωση παρουσιάζεται η αναδρομική έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη με αποκλειστικά εκθέματα τα «artist’s books» που φιλοτέχνησε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Επιμέλεια έκθεσης: Λουίζα Καραπιδάκη. Διάρκεια έως 22 Δεκεμβρίου, Μασσαλίας 22. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12.00 έως τις 20.00, Σάββατο, από τις 10.00 έως τις 14.00.

Στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζεται η παράσταση «Χορός: We are here prepared for tragedy» της Σοφίας Μαυραγάνη, μια μείξη διάλεξης, χορού, συναυλίας και θεάτρου. Θέατρο Rex – Σκηνή Κατίνα Παξινού, Πανεπιστημίου 48, στις 21.00.