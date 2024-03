Οι προβλέψεις του New Yorker για τα φετινά Οσκαρ

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την 96η απονομή των βραβείων Οσκαρ με την αγωνία για το ποιοι θα είναι οι νικητές της βραδιάς να κορυφώνεται.

Στις εκτιμήσεις τους, ο New Yorker αναφέρει ότι πολλά είναι ήδη γνωστά ή έστω υποτιθέμενα. Είναι, για παράδειγμα, εξαιρετικά πιθανό να ακούσουμε αρκετές φορές τη λέξη «Οπενχάιμερ». Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις για τη μεγάλη βραδιά. Ακολουθούν οι βασικότερες.

Μπορεί να ανατραπεί το «Οπενχάιμερ»;

Η συγκεκριμένη ταινία τα έχει όλα: ένα ιστορικό έπος για ένα εξαιρετικά βαρύ θέμα, φτιαγμένο με τεχνική δεινότητα και καστ αστέρων. Το Οπενχάιμερ θα μπορούσε να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας (Κρίστοφερ Νόλαν), καλύτερου Β’ ανδρικού ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ) και αρκετές άλλες κατηγορίες.

Με βάση τις εκτιμήσεις, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποιο άλλο έργο θα μπορούσε να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας. Δημοφιλή είναι γενικά τα «Anatomy of a Fall», «The Holdovers», «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και «The Zone of Interest». Ωστόσο, το New Yorker θεωρεί δύσκολο να υπάρξει συσπείρωση πίσω από κάποια από αυτές τις ταινίες.

Μια νίκη πάντως στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας για το «Killers of the Flower Moon», το «Maestro», το «American Fiction» ή το «Past Lives» μοιάζει ακόμα λιγότερο πιθανή.

Τι θα γίνει με την «Barbie»;

Η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, η «Barbie», δεν είναι υποψήφια καλύτερης σκηνοθεσίας (Γκρέτα Γκέργουικ) και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας (Μάργκοτ Ρόμπι), αν και έχει πάρει οκτώ υποψηφιότητες. Το βραβείο καλύτερης ταινίας θα ήταν μια έκπληξη. Επίσης, ο New Yorker αναφέρει ότι οι δευτεραγωνιστές της ταινίας, Ράιαν Γκόσλινγκ και Αμέρικα Φερέρα, λογικά θα χάσουν.

Στον σχεδιασμό κοστουμιών, η Barbie φαίνεται να έχει κάποιες πιθανότητες, αν και απέναντί της βρίσκεται το «Poor Things». Η πιο πιθανή νίκη ενός Οσκαρ για τη «Barbie» θα μπορούσε να έρθει από το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Ποιος θα κερδίσει το Οσκαρ καλύτερης ηθοποιού;

Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω κατηγορία θεωρείται ντέρμπι μεταξύ της Εμα Στόοουν (Poor Things) και της Λίλι Γκλάντστον (Killers of the Flower Moon). Η Στόουν έχει ήδη κερδίσει σε αυτή την κατηγορία, για το «La La Land», αλλά η ερμηνεία της στο «Poor Things» έχει θεωρηθεί εξαιρετική. Η ερμηνεία της Γκλάντστον για το «Killers of the Flower Moon», θεωρείται επίσης κομβική για την ταινία.

Πίσω από αυτό το ντέρμπι, έρχεται η υποψηφιότητα της Σάντρα Χούλερ για το «Anatomy of a Fall».