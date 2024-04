500 λέξεις με τον Νίκο Αλ. Μηλιώνη

Ο Νίκος Αλ. Μηλιώνης γεννήθηκε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας, με νομικές σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Σορβόννης, διετέλεσε δικαστής στο ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, είναι δε εκπρόσωπος της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Λουξεμβούργο). Εχει εκδώσει, μεταξύ άλλων, τα εξής βιβλία: «Επισημάνσεις», «Χαράξεις και παλίμψηστα», «Λογοδοσία και Ευρωπαϊκή Ενωση», «Προσωπογραφίες, καθρέφτες και είδωλα δημιουργών» (Αρμός, 2023).



Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

Τον τελευταίο καιρό τα βιβλία που με συντροφεύουν είναι το «Art and Psychoanalysis» της Λόρι Σνάιντερ Ανταμς και «Αλλόκοτος Ελληνισμός» του Νικήτα Σινιόσογλου.



Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Σκέψεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον μου ήταν πως ό,τι κερδίσαμε σε πραγματικότητα το χάσαμε σε όνειρο, καθώς και πως η αοριστία έχει τη δύναμη να εξυψώνει και να μεγεθύνει.



Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

Το μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Μούζιλ «Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες», αυτόν τον άθλο της γερμανόφωνης λογοτεχνίας.



Περιγράψτε την ιδανική αναγνωστική συνθήκη.

Τα καλοκαιρινά πρωινά στη βεράντα του πατρικού μου σπιτιού με καφέ.



Υπάρχουν βιβλία για τα οποία νιώθετε ενοχές που σας άρεσαν;

Τα μυθιστορήματα πλοκής και μυστηρίου, που χωρίς να εμβαθύνουν σε χαρακτήρες και ανάλυση καταστάσεων, σαγηνεύουν με τη γοητευτική τους ευκολία.



Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο σε ένα βιβλίο;

Η ψυχολογική προσέγγιση της πραγματικότητας και η οξύτητα της περιγραφής, συνδυασμένη με ονειρική ποιητικότητα, όπως το αντιλαμβάνεται ο Προυστ.



Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσετε;

Επειδή δεν αρκούμαι σε ένα ανάγνωσμα, τα επόμενα βιβλία που θα διαβάσω είναι το «Picasso’s War, How Modern Art Came to America» του Χιου Ικιν και «Ο καρπός της ασθένειάς μου» του Σινιόσογλου.



Ποια είναι η σημασία της τέχνης στη ζωή σας;

Η τέχνη ανέκαθεν υπήρξε κομμάτι της ζωής μου. Κατά τη διάρκεια των νομικών μου σπουδών παρακολουθούσα συστηματικά μαθήματα ιστορίας της Τέχνης, ενώ αργότερα σπούδασα ζωγραφική κοντά στον σπουδαίο Γιώργο Ρόρρη. Η ομορφιά της τέχνης μας εισαγάγει σε έναν κόσμο επέκεινα των αισθήσεων, μας κάνει να βλέπουμε με την ψυχή και να επικοινωνούμε με τον άρρητο λόγο.



Τι αποκομίσατε από την καταγραφή καλλιτεχνικών έργων και των δημιουργών τους, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο;

Σκοπός μου, εκτός από την κριτική θεώρηση του έργου των δημιουργών, ήταν να κατανοήσω και την προσωπικότητά τους. Να δείξω ότι οι ανθρώπινες αδυναμίες δεν αποκλείουν το μεγαλείο που δικαιολογεί την ανθρώπινη ύπαρξη και ότι η απολυτότητα στις κρίσεις για τους άλλους οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.