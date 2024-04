Μνήμη Κώστα Κριμπά

Εντυπη Εκδοση. Μια διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα επιστημονικής παρουσίας στην ελληνική πνευματική ζωή, αλλά και στην εξειδικευμένη διεθνή ενασχόληση με τη μελέτη της Μικράς Ασίας, συμπληρώνει το Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ο 22ος τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του ακαδημαϊκού Κώστα Κριμπά, ο οποίος πρόσφερε τις υπηρεσίες του από το 2002 στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ως μέλος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του Δελτίου. Για την πολυσχιδή προσωπικότητα και το έργο του γράφουν οι: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Ανδρέας Καραμάνος και Λευτέρης Ζούρος.

Μ. Κ.

Το 1821 σε Βλαχία και Μολδαβία

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, ο Τουντόρ Ντίνα μάς παρέδωσε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα μονογραφία για την Ελληνική Επανάσταση στη Μολδαβία και στη Βλαχία, αξιοποιώντας πρωτογενείς πηγές σε έξι γλώσσες. Το βιβλίο του με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία» (μετ. Παύλος Βασιλειάδης) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Υλη. Στη Ρουμανία, η έκδοση του βιβλίου γνώρισε μεγάλη επιτυχία καθώς ο συγγραφέας διακρίνεται για το αφηγηματικό του ύφος. Δύο ακόμη βιβλία του κυκλοφορούν στα ελληνικά: «Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία» (εκδ. Πορφύρα) και «Μόδα και πολυτέλεια στη Βλαχία της Ελληνικής Επανάστασης» (εκδ. Ακρίτας).

Ν. Β.

Επτά τίτλοι για το Ράνσιμαν

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του βραβείου Ράνσιμαν, που θα απονεμηθεί τον Ιούνιο από τον Αγγλοελληνικό Σύνδεσμο σε ένα βιβλίο με θέμα την Ελλάδα. Τα βιβλία που διαγωνίζονται είναι η μετάφραση της ομηρικής «Ιλιάδας» από την καθηγήτρια Εμιλι Γουίλσον (εκδ. Norton), η βιογραφία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, «Justinian: Emperor, Soldier, Saint» του Πίτερ Σάρις (εκδ. John Murray), μια μελέτη για την Αλεξάνδρεια, «Alexandria: The City That Changed the World» του Αιγυπτο-Βρετανού καθηγητή Ισλαμ Ισα (εκδ. Sceptre), ένα βιβλίο για την επικούρεια φιλοσοφία, «Living for Pleasure: An Epicurean Guide to Life» της καθηγήτριας Εμιλι Α. Οστιν (εκδ. OUP), το βιβλίο «How To Be: Life Lessons from the Early Greeks» του Ανταμ Νίκολσον (εκδ. Harper Collins) και οι ποιητικές συλλογές «The Grid» του Ελι Πέιν Μαντέλ και «Greekling» του Κόστια Τσολάκις (Nine Arches).