Πού βγαίνουμε σήμερα Παρασκευή; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Συνεχίζεται το Athens Science Festival, οπότε σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον κορυφαίο επιστήμονα του ΜΙΤ Κωνσταντίνο Δασκαλάκη στην ομιλία του «AI: the next frontier», τους Science Reactors, μια ομάδα νέων επιστημόνων που έχει βαλθεί να αποδείξει πόσο χιούμορ μπορεί να κρύβει η επιστήμη, στο «Science Rap» και τον Archaeostoryteller – Θεόδωρο Παπακώστα, που θα διηγηθεί «Ιστορίες αλλαγής από αρχαιοτάτων χρόνων». Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Πατρών και το ηλεκτρονικό περιοδικό Διαπολιτισμός διοργανώνουν την παρουσίαση των βιβλίων του συγγραφέα Παντελή Μπουκάλα για το δημοτικό τραγούδι. Μιλούν οι ποιητές Γιάννης Η. Παππάς και Γιάννης Χρυσανθόπουλος, ενώ στην εκδήλωση συμμετέχει το πολυφωνικό σχήμα του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών «Λαλούσιν Πολυφωνικά». Βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, Γεροκωστοπούλου 31-33, Πάτρα, στις 20.00.

«Τα γουρουνάκια είναι πέντε. Το ένα είναι ο δολοφόνος. Και ο λύκος αυτή τη φορά δεν είναι ο κακός, αλλά εκείνος που θα λύσει το μυστήριο». Η «Επιστροφή στον φόνο» (φωτογραφία), βασισμένη στην ιστορία μυστηρίου της Αγκαθα Κρίστι, παρουσιάζεται στο θέατρο Eliart σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. Θέατρο Αμαλία , Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη, στις 21.00.

To Theatre Of The No, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας, παρουσιάζει το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό», ένα αριστούργημα του σύγχρονου υπαρξιακού θεάτρου του Σάμιουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Νίκου Διονύσιου. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στις 20.30.

Μια παρουσίαση για γονείς και παιδιά είναι αυτή του βιβλίου «Το περίεργο μαξιλάρι» του Μισέλ Φάις σε εικονογράφηση της Ντανιέλας Σταματιάδη. Βιβλιοπωλείο Πατάκη, Ακαδημίας 65, στις 18.00.