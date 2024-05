Πού βγαίνουμε σήμερα Πέμπτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Ο πιανίστας και συνθέτης Γεώργιος Τσώλης παρέα με τον ντράμερ Γιώργο Μανιάτη και τον κοντραμπασίστα Γιώργο Κωστόπουλο παρουσιάζουν ένα μέρος του νέου τους άλμπουμ «Μethexis», που ηχογραφήθηκε στα Sierra studios τον Σεπτέμβριο του 2023. Στο δεύτερο σετ, ο Γεώργιος Τσώλης προσκαλεί έναν σολίστα «έκπληξη» από τη νέα ανερχόμενη γενιά της ελληνικής τζαζ σκηνής. Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17. Στις 9.30 μ.μ.

Το μοναδικό comedy club της Αθήνας, η σκηνή του «Λοσάντζελε», ανοίγει και πάλι για ξεκαρδιστικές παραστάσεις με κωμικούς που αγαπούν τη Stand Up Comedy. Σήμερα το πρόγραμμα έχει τίτλο «Comedy for the Masses Vol. 2». Κορυζή 4. Στις 9 μ.μ.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το βραβευμένο έργο «Αλιγάτορες» παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Γκλόρια σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά. Σε αυτό το δυνατό ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γεννατάς (φωτογραφία) και η Φαίη Ξυλά μαζί με τις Αθηνά Χατζηαθανασίου, Σάντυ Χατζηιωάννου και Παναγιώτα Χαϊδεμένου. Ιπποκράτους 7. Στις 9 μ.μ.

Η έκθεση «Καταλογισμός» του Αλέξανδρου Ψυχούλη φιλοξενείται έως τις 11 Μαΐου στην γκαλερί a.antonopoulou.art – μια νέα σειρά ζωγραφικών έργων που έπεται της καταστροφής που άφησε η κακοκαιρία «Ντάνιελ». Μια «θεραπευτική», παιγνιώδης και ταυτόχρονα τρυφερή ματιά στην αγριότητα του φαινομένου. Αριστοφάνους 20, Ψυρρή.

Εκδήλωση με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου διοργανώνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συμμετέχει με τη Χορευτική Ομάδα του το Περιφερειακό Τμήμα Αγίας Παρασκευής του Λυκείου των Ελληνίδων. Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Στις 7.30 μ.μ. Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη.