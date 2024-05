Ο «κόκκινος» Κάρολος διχάζει τους Βρετανούς

Πορτρέτο «θεαματικό» και «εκπληκτικό» ή ένας βασιλιάς που φαίνεται «σαν να καίγεται στην κόλαση», να «λούζεται στο αίμα» και να βουλιάζει στην «αποικιακή αιματοχυσία που παρήγαγε ο βρετανικός ιμπεριαλισμός»;

Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί αναφέρονται στο ίδιο έργο, την πρώτη επίσημη προσωπογραφία του βασιλιά Καρόλου, η οποία φιλοτεχνήθηκε μετά τη στέψη του τον περασμένο Μάιο και παρουσιάστηκε χθες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Στον πίνακα, που έχει διαστάσεις περίπου 2,5 επί 2 μέτρα, κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα και φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Τζόναθαν Γεό, ο οποίος στάθηκε δίπλα στον βασιλιά κατά τα αποκαλυπτήρια του έργου στο κοινό.

Ο Γεό, γιος του Βρετανού πολιτικού Τιμ Γεό, είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους προσωπογράφους της Βρετανίας, γνωστός για μια σειρά αναθέσεων, όπως το πορτρέτο του Ντέιβιντ Ατένμπορο, της ακτιβίστριας Μαλάλα Γιουσαφζάι, αλλά και αστέρων του κινηματογράφου όπως η Νικόλ Κίντμαν, ο Κέβιν Σπέισι, ο Ντένις Χόπερ, η Κριστίν Σκοτ-Τόμας. Εχει επίσης ζωγραφίσει τη βασίλισσα Καμίλα και τον εκλιπόντα πατέρα του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπα Φίλιππο.

Το πορτρέτο αποτελεί παραγγελία της Worshipful Company of Drapers, μιας από τις παλιότερες συντεχνίες εριουργίας της χώρας, η οποία τώρα έχει έντονη φιλανθρωπική δράση. Το έργο θα αναρτηθεί στο Drapers’ Hall, που διαθέτει μια αίθουσα αφιερωμένη στους Βρετανούς μονάρχες, ενώ τα αποκαλυπτήρια έγιναν μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο βασιλιάς επανήλθε στα δημόσια καθήκοντα, μετά τη διάγνωση καρκίνου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Κάρολος πόζαρε για τον Γεό τέσσερις φορές, για περίπου μία ώρα, την πρώτη φορά όντας ακόμη πρίγκιπας της Ουαλλίας. Στο πορτρέτο απεικονίζεται φορώντας στρατιωτική στολή, που αντικατοπτρίζει τον ρόλο του ως συνταγματάρχη στην ουαλλική φρουρά, και τα χέρια του κρατούν τη λαβή του σπαθιού του. Μια πεταλούδα εμφανίζεται κοντά στον αριστερό του ώμο, προσθήκη που λέγεται ότι ήταν πρόταση του βασιλιά, ως σύμβολο της μεταμόρφωσης και της αναγέννησης.

Προφανώς το κόκκινο χρώμα της στολής ενέπνευσε τον ζωγράφο για να χρησιμοποιήσει μια πολύ φλογερή παλέτα, γεγονός που δίχασε το κοινό.

Ο βασιλιάς φάνηκε να εγκρίνει το πορτρέτο του, το ίδιο και η βασίλισσα Καμίλα. Ωστόσο, δεν ήταν λίγα τα αρνητικά σχόλια, σαν και αυτά που αναφέρθηκαν στην αρχή, κι επίσης ακούστηκαν και αρκετά πιο καυστικά αστεία. Η σατιρική εκπομπή ειδήσεων «Have I Got News For You» ανέφερε ότι ο πίνακας πρέπει να ήταν το τελευταίο θύμα μιας διαμαρτυρίας της οργάνωσης Just Stop Oil, και γι’ αυτό καλύφθηκε με σούπα ντομάτας, ενώ ο κριτικός τέχνης της εφημερίδας Guardian Τζόναθαν Τζόουνς χαρακτήρισε το πορτρέτο επιφανειακό και άτεχνο. Δεν δίστασε μάλιστα να γράψει ότι «το ευχάριστο αποτέλεσμα της χαράς και της ανάτασης χάνεται, καθώς η κόκκινη στρατιωτική στολή του Τσαρλς συγχωνεύεται σε μια ροζ ψυχεδελική έκρηξη με τίμημα οποιαδήποτε γνήσια καλλιτεχνική οξυδέρκεια ή σκοπό».

Από την πλευρά του, ο καλλιτέχνης δήλωσε στο BBC αστειευόμενος ότι «αν το πορτρέτο θεωρηθεί προδοσία, θα μπορούσα κυριολεκτικά να το πληρώσω με το κεφάλι μου, και αυτή ήταν ανέκαθεν η πιο κατάλληλη τιμωρία για έναν ζωγράφο βασιλικών πορτρέτων».