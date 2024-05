Υπό αμφισβήτηση το έτος κατασκευής έργων του Ντάμιεν Χιρστ

H έκθεση «Mother and Child Divided» σόκαρε το κοινό στην Μπιενάλε της Βενετίας του 1993. Ηταν μια γλυπτική εγκατάσταση που αποτελούνταν από τέσσερα, μεγάλα, γυάλινα δοχεία που περιείχαν τα άψυχα κουφάρια από μια αγελάδα και ένα μοσχαράκι κομμένα στη μέση· τα σώματα των ζώων διατηρούνταν μέσα σε φορμαλδεΰδη. Τα δοχεία ήταν τοποθετημένα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους ώστε οι επισκέπτες να περνούν ανάμεσά τους και να βλέπουν τα όργανα των ζώων. Η εγκατάσταση χάρισε στον Ντάμιεν Χιρστ το θρυλικό βραβείο Τέρνερ το 1995.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης, ένα από τα «τρομερά παιδιά» της διεθνούς εικαστικής σκηνής, φρόντιζε να προκαλεί το κοινό και την αγορά της τέχνης που τον έχει ανταμείψει πλουσιοπάροχα. Είτε παρουσίαζε το πλατινένιο ομοίωμα ανθρώπινου κρανίου ντυμένο με χιλιάδες μικροσκοπικά διαμάντια («For the Love of God», 2007) ή για την τελευταία εκδοχή των φημισμένων του «Spot Paintings» που έβγαλε σε περίπου 10.000 αντίτυπα και πουλούσε έναντι 2.000 δολαρίων το ένα, είτε ως απτά έργα ή ψηφιακά NFT στην έκθεση «The Currency» (2021). Λίγα χρόνια πριν τιμηθεί με το βραβείο Τέρνερ, ο Χιρστ έγινε γνωστός για ένα άλλο έργο του που ήταν βουτηγμένο στη γαλαζωπή απόχρωση της φορμαλδεΰδης. Ηταν ένας καρχαρίας τίγρης βυθισμένος σε μια δεξαμενή μήκους 5 μέτρων. Θεωρείται ο πλουσιότερος καλλιτέχνης της Βρετανίας και ό,τι πιάσει γίνεται χρυσός. Ο Χιρστ έχει φτιάξει αρκετά έργα διατηρώντας νεκρά ζώα μέσα σε φορμαλδεΰδη, στο πλαίσιο της θεματικής που διερευνά εδώ και χρόνια γύρω από τη θνητότητα, τη ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, μια έρευνα της βρετανικής εφημερίδας Guardian θέτει ορισμένα σοβαρά ερωτήματα για τα έργα. Oχι για το τι απεικονίζουν αλλά για το πότε δημιουργήθηκαν.

Σε χθεσινό δημοσίευμά της η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 1.000 έργα του Χιρστ από την έκθεση «The Currency» που δημιουργήθηκαν το 2016, φτιάχτηκαν «αρκετά χρόνια αργότερα» με μεθόδους μαζικής παραγωγής. Πολλά από αυτά πουλήθηκαν σε δημοπρασία το 2021 πιάνοντας τιμές 18 εκατ. δολαρίων. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Guardian αποκάλυψε ότι τρία έργα σε φορμαλδεΰδη του Χιρστ που δηλώθηκαν ότι κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1993-1999, στην πραγματικότητα δημιουργήθηκαν το 2017. Ενα από αυτά τα έργα, ένας καρχαρίας με τίτλο «The Unknown (Explored, Explained, Exploded)» πουλήθηκε έναντι 8 εκατ. δολαρίων.

Οι δικηγόροι του καλλιτέχνη υποστηρίζουν στον Guardian ότι η χρονολόγηση των έργων συμβαδίζει με τη χρονιά της σύλληψής τους και όχι με την ημερομηνία της δημιουργίας τους, κάτι που χαρακτηρίζουν ως «κοινή πρακτική». Ωστόσο, όπως σημειώνει και η εφημερίδα, το σύνηθες είναι η χρονολόγηση των έργων να συμπίπτει με τη χρονιά της δημιουργίας τους. Από τη στιγμή βέβαια που τα έργα τέχνης θεωρούνται σήμερα μία από τις ασφαλέστερες επενδύσεις, αρκετοί θα κοιτάξουν τον τοίχο τους και θα αναρωτηθούν τι ακριβώς έχουν κρεμασμένο ή φυλαγμένο με την υπογραφή του Ντάμιεν Χιρστ.