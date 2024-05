Φεστιβάλ Καννών: Βραβείο ερμηνείας στον Τζέσι Πλίμονς για τις «Ιστορίες καλοσύνης» του Λάνθιμου

Μεγάλος νικητής του 77ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αναδείχτηκε ο Σον Μπέικερ κερδίζοντας τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Anora», μία γλυκόπικρη ιστορία αγάπης την οποία ο Αμερικανός σκηνοθέτης παρουσιάζει ως μία ενήλικη και αθυρόστομη εκδοχή της «Σταχτοπούτας».

Ωστόσο, εξίσου μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Οντιάρ, ο μόνος που έφυγε από το φεστιβάλ με δύο βραβεία για την ταινία του «Emilia Pérez»: το Βραβείο της Επιτροπής και το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας που μοιράστηκαν οι τέσσερις πρωταγωνίστριές του. Το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας κέρδισε ο Τζέσι Πλέμονς για την ερμηνεία του στο «Kind of Kindness» του Γιώργου Λάνθιμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τέταρτη φορά που ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη κερδίζει βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών, κάτι που το έχουν επιτύχει ελάχιστοι σκηνοθέτες στην ιστορία του θεσμού.

«Ευχαριστώ την επιτροπή και το φεστιβάλ που έκαναν το όνειρό μου πραγματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της ταινίας μου που έκαναν αυτό το ταξίδι μαζί μου αλλά και τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που με ενέπνευσαν στην καριέρα μου» δήλωσε ο Σον Μπέικερ, ενώ υπογράμμισε ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες πρέπει να παραμείνουν ζωντανές.

«Οι αίθουσες είναι ένας ιερός χώρος»

«Δεν είναι σωστό να βλέπουμε τις ταινίες στο σπίτι και στα κινητά μας τηλέφωνα. Οι αίθουσες είναι ένας ιερός χώρος όπου μπορούμε να μοιραζόμαστε την αγωνία, τα δάκρυα και τα γέλια» είπε και αφιέρωσε το βραβείο του σε όλες τις σεξεργάτριες όλων των εποχών, καθώς η πρωταγωνίστρια της ταινίας του υποδύεται μία σεξεργάτρια.

Τον Χρυσό Φοίνικα στον Σον Μπέικερ απένειμε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζορτζ Λούκας ο οποίος νωρίτερα είχε λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα από τον φίλο του, Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Prix) πήρε η Ινδή Παγιάλ Καπάντια για το «All We Imagine as Light» η οποία γράφει ιστορία στην διοργάνωση, φέρνοντας την πρώτη ταινία σκηνοθετημένη από γυναίκα αλλά και την πρώτη ινδική ταινία εδώ και τρεις δεκαετίες στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Καννών. Η ταινία αφηγείται τις ζωές τριών νοσοκόμων καθώς αυτές μοιράζονται ανάμεσα στη μεγάλη πόλη και την εξοχή, την πραγματικότητα και τη φαντασία.

«Ήταν ένα όνειρο το να βρίσκομαι στις Κάννες» ανέφερε η Καπάντια και κάλεσε στη σκηνή τις πρωταγωνίστριες της ταινίας της. «Χωρίς αυτές τίποτα δεν θα ήταν εφικτό και τώρα είναι οικογένειά μου. Ελπίζω το φεστιβάλ να μην περιμένει τόσα χρόνια για να ξανακαλέσει μία ινδική ταινία» σημείωσε. Ακόμη, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους της διοργάνωσης, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια της διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και δήλωσε ότι στέκεται αλληλέγγυα απέναντι τους.

Το Βραβείο της Επιτροπής πήρε ο Ζακ Οντιάρ για το queer μιούζικαλ «Emilia Pérez», που έκλεψε τις εντυπώσεις και τις καρδιές των θεατών, με τον Γάλλο σκηνοθέτη να ξαναζωντανεύει ένα γερασμένο κινηματογραφικό είδος, το οποίο είχε ανάγκη τη μοντέρνα και τολμηρή ματιά του. «Δεν είμαι ο Ζακ Οντιάρ» είπε αστειευόμενος ο Γάλλος σκηνοθέτης ανεβαίνοντας στη σκηνή. «Ο Ζακ Οντιάρ είναι εγκλωβισμένος σε ένα ταξί, εκ μέρους του θέλω να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες ηθοποιούς της ταινίας. Ήταν ο λόγος που έκανα αυτή την ταινία, ο λόγος που πήγαινα κάθε πρωί στο γύρισμα!» δήλωσε.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας πήρε ο Πορτογάλος Μιγκέλ Γκόμες, για την ταινία «Grand Tour». Ένα ιδιότυπο δράμα που διαδραματίζεται στη Βιρμανία των αρχών του προηγούμενου αιώνα, με κεντρικό χαρακτήρα έναν ‘Αγγλο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τον γάμο με μια συμπατριώτισσα του. «Ευχαριστώ το Φεστιβάλ και την επιτροπή για το βραβείο . Τελικά είμαι πολύ τυχερός!» είπε ο Γκόμες και κάλεσε τους συντελεστές της ταινίας του στη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε στο πορτογαλικό σινεμά και στον σκηνοθέτη Μανουέλ ντε Ολιβέιρα που υπήρξε η μεγάλη του έμπνευση.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής κέρδισε ο Μοχάμεντ Ρασούλοφ για την ταινία «The Seed of the Sacred Fig», ένα αγωνιώδες δράμα που επιτίθεται στο απολυταρχικό καθεστώς του Ιράν. «Είμαι χαρούμενος που η ταινία ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε εδώ, αλλά και πολύ λυπημένος για την καταστροφή που έχουν υποστεί οι συμπατριώτες μου, οι οποίοι βρίσκονται όμηροι ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Χαιρετίζω όλες τις γενναίες γυναίκες που μου έδωσαν έμπνευση για να ολοκληρωθεί το θαύμα αυτής της ταινίας» ανέφερε ο Ιρανός σκηνοθέτης και ευχαρίστησε όλα τα μέλη του συνεργείου που δεν ήταν στο Φεστιβάλ γιατί έχουν συλληφθεί από τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν.

Το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας μοιράστηκαν οι Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Αντριάνα Παζ και Σελένα Γκόμεζ – πρωταγωνίστριες της «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ. Η τρανς ηθοποιός Κάρλα Σοφία Γκασκόν ερμηνεύει, στο πρώτο μέρος της ταινίας, έναν αδίστακτο βαρόνο των μεξικανικών καρτέλ ο οποίος αποφασίζει να κάνει φυλομετάβαση. Έχει ως βοηθό μία επίμονη και πανέξυπνη δικηγόρο, την οποία ερμηνεύει εξαιρετικά η Ζόι Σαλντάνα. Ως γυναίκα πια, και με το όνομα Εμίλια Περέζ, αλλάζει ζωή, φτιάχνει ένα καινούργιο σπίτι, υποδέχεται σ’ αυτό τα παιδιά και την πρώην σύζυγό της (την οποία υποδύεται με θαυμαστή ωριμότητα η Σελένα Γκόμεζ), που βεβαίως δεν γνωρίζει τίποτα για τη νέα της ταυτότητα, και τέλος ιδρύει μια οργάνωση με σκοπό να βοηθήσει τις οικογένειες των χιλιάδων δολοφονημένων από τα καρτέλ.

«Ολοι έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι»

Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν δήλωσε φανερά συγκινημένη: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο στην οικογένεια μου, στη γυναίκα μου και την κόρη μου, σε όλους τους ηθοποιούς που αγωνίζονται και χτυπούν πόρτες οι οποίες πολλές φορές δεν ανοίγουν, και σε όλα τα τρανς άτομα που έχουν υποφέρει και υποφέρουν. Όπως βλέπουμε και στην Emilia Pérez, όλοι έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Σε όλους εσάς που μας κάνετε να υποφέρουμε ήρθε η ώρα να αλλάξετε!».

Το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας κέρδισε ο Τζέσι Πλέμονς για την ερμηνεία του στο «Kind of Kindness» του Γιώργου Λάνθιμου, ένα «τρίπτυχο παραμύθι» που περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ιστορίες εξουσίας, κανιβαλισμού και κάθαρσης. Ο Αμερικανός ηθοποιός δεν παραβρέθηκε στη τελετή, αλλά στο μήνυμα που απέστειλε, ευχαρίστησε την επιτροπή γι’ αυτήν την τιμή.

Το Βραβείο Σεναρίου κέρδισε η Γαλλίδα σκηνοθέτρια Κοραλί Φαρζά για την ταινία της «The Substance» στην οποία κάνει μια αναμφισβήτητα δυναμική επιστροφή η Ντέμι Μουρ. «Μια ταινία «σωματικού τρόμου (body horror), με πολύ σπλάτερ, που τελειώνει με πίδακες αίματος να πλημμυρίζουν τον φακό», όπως είχε δηλώσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό.

«Είναι μια ταινία που μιλάει για τις γυναίκες και τη βία που έχουν υποστεί. Ξέρω ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αλλά μπορεί να είναι ένα μικρό βήμα μπροστά. Αφιερώνω αυτό το βραβείο στις γυναίκες που παίρνουν το ρίσκο, που κάνουν μια μικρή επανάσταση για να καλυτερεύσουν τον κόσμο. Ζήτω σινεμά!» είπε η Κοραλί Φαρζά ευχαριστώντας τους συντελεστές της ταινίας της που έκαναν αυτό το πρότζεκτ πραγματικότητα.

Τα βραβεία απένειμε η φετινή Κριτική Επιτροπή, με πρόεδρο την Αμερικανίδα σκηνοθέτρια και ηθοποιό Γκρέτα Γκέργουιγκ και μέλη τον Τούρκο σεναριογράφο και σκηνοθέτη Εμπρού Τζεϊλάν, την Αμερικανίδα ηθοποιό Λίλι Γκλάντστοουν, τη Γαλλίδα ηθοποιό Εύα Γκριν, τη Λιβανέζα σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Ναντίν Λαμπακί, τον Ισπανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Χουάν Αντόνιο Μπαγιονά, τον Ιταλό ηθοποιό Πιερφρανσέσκο Φαβίνο, τον Ιάπωνα σκηνοθέτη Χιροκάζου Κόρε Εντα και τον Γάλλο ηθοποιό και παραγωγό Ομάρ Σι.

Τα βραβεία του Φεστιβάλ Καννών

Χρυσός Φοίνικας: Anora, Σον Μπέικερ

Μεγάλο Βραβείο: All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια

Βραβείο της Επιτροπής: Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο: The Seed of the Sacred Fig, Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Καλύτερη Ηθοποιός: Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ, Emilia Perez

Καλύτερος Ηθοποιός: Τζέσι Πλέμονς, Kinds of Kindness

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Γκόμεζ, Grand Tour

Σενάριο: Κοραλίν Φαρζά, The Substance

Χρυσή Κάμερα: Armand, Χαλφνταν Ουλμαν Τόντελ

Ειδική Μνεία: Mongrel, Τσιανγκ Γουέι Λιανγκ, Γιου Κιαο Γιν

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους: The Man Who Could Not Remain Silent, Νεμπόζα Σλιγιέπσεβιτς

Ειδική Μνεία: Bad for a Moment, Ντάνιελ Σοάρες