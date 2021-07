Οι βαριές παρενέργειες της «Δέλτα» στο Χόλιγουντ

Associated Press

Νέα εμπόδια στην παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών βάζει η πανδημία, και ιδίως η αβεβαιότητα για τα πρωτόκολλα εμβολιασμού στους χώρους εργασίας, σε μία χρονική στιγμή που στούντιο και διαδικτυακές πλατφόρμες διψούν για νέο περιεχόμενο.

Ανάμεσα στα γυρίσματα που προσφάτως αναβλήθηκαναν ήταν και αυτό του «House of the Dragon», του πολυαναμενόμενου prequel της HBO για το «Game of Thrones».

Επίσης το «Woke» του τηλεοπτικού δικτύου Hulu, διεκόπη προσωρινά για τον ίδιο λόγο: Μέλη της παραγωγής βρέθηκαν θετικό στον κορωνοϊό.

Ανεστάλη επίσης το γύρισμα της σειράς «God Is a Bullet» στο Μεξικό όταν μερικοί ήδη εμβολιασμένοι ηθοποιοί βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Αλλά και η κινηματογραφική παραγωγή του Τομ Κρουζ «Mission: Impossible 7» αναγκάστηκε να διακόψει για λίγο τα γυρίσματα λόγω των θετικών στον ιό τεστ.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Χόλυγουντ είναι ανάλογα εκείνων που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρίες των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα της υπερ μεταδοτικής μετάλλαξης «Δέλτα» και της παρεπόμενης αύξησης κρουτσμάτων: Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος και ποιες οι βέλτιστες πρακτικές για επιστροφή στην εργασία;

Τα χειρότερα δεν πέρασαν

Τα σκηνικά για τις σειρές και τις ταινίες του Hollywood διαφέρουν από ένα τυπικό περιβάλλον γραφείου καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτά είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν σε μεγάλη εγγύτητα ο ένας με τον άλλον, ενώ η χρήση μάσκας και οι αποστάσεις είναι ενίοτε μη εφαρμόσιμες λύσεις.

Η κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία ήλπιζε ότι τα χειρότερα είχαν περάσει και τον Απρίλιου αυτής της χρονιάς η παραγωγή είχε φθάσει σε επίπεδα προ πανδημικά.

Οι καθυστερήσεις στα πλάνα παραγωγής απειλούν ξανά τη δυνατότητα των δικτύων να διατηρήσουν χωρίς προβλήματα τη ροή των προγραμμάτων τους.

Τα κρούσματα μειώνουν το φρέσκο περιεχόμενο

Πρόσφατα η Netflix απέδωσε τη μείωση του ρυθμού επέκτασης των συνδρομητών στη μείωση του «φρέσκου» περιεχομένου της.

Στελέχη κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο και ατζέντηδες ταλέντων δηλώνουν ότι ο αριθμός των παραγωγών που διακόπτονται λόγω θετικών τεστ στην Covid-19 αυξάνεται.

Παράλληλα οι συζητήσεις για τα πρωτόκολλα εμβολιασμού εντείνονται.

Στούντιο και εκπρόσωποι εργαζομένων αποφάσισαν νωρίτερα τον Ιούλιο ότι εάν μια μεμονωμένη παραγωγή απαιτήσει εμβολιασμούς για όσους εργάζονται κοντά στους ηθοποιούς σε ένα σκηνικό, θα υποστηρίξουν το μέτρο.

Την περασμένη Τετάρτη δε, το Netflix ανακοίνωσε στους παραγωγούς του ότι ζητεί να εμβολιαστούν όλοι όσοι συνεργάζονται κοντά σε ηθοποιούς.

To άλυτο πρόβλημα της Ζώνης Α’

Το κύριο τμήμα ενός τηλεοπτικού ή κινηματογραφικού πλατό είναι γνωστό ως «Zώνη A». Εκεί ηθοποιοί και τα βασικά μέλη της παραγωγής συνυπάρχουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Και οι ηθοποιοί που εργάζονται σε ένα τέτοιο σκηνικό δεν είναι συνήθως εκεί καλυμμένοι με μάσκα.

Ωστόσο, η ανησυχία για τους εμβολιασμούς δεν περιορίζεται στη «Ζώνη Α». Στέλεχος ενός στούντιο δήλωσε πρόσφατα ότι έλαβε μια κλήση από ατζέντη του, του οποίου ο πελάτης (ένας ηθοποιός) ζητούσε νέο οδηγό επειδή ο προηγούμενος δεν ήταν εμβολιασμένος.

Μεταξύ στούντιο και εργατικών ενώσεων υπήρχε αρκετή συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει μία διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και μη στα σκηνικά, σύμφωνα με στελέχη και ατζέντηδες. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι θα δημιουργηθεί ατμόσφαιρα ενοχών και αμηχανίας.

Το «αντάρτικο» του Σον Πεν

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανεμβολίαστοι παίρνουν την πράσινη κάρτα από τους εμβολιασμένους συναδέλφους τους.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο ηθοποιός Σον Πεν δήλωσε ότι δεν θα επιστρέψει στην παραγωγή μιας μίνι σειράς για το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ με τίτλο «Gaslit» παρεκτός εάν όλο το καστ και το πλήρωμα συμφωνήσουν να εμβολιαστούν.

Μετά τη δήλωση Πεν, ήταν αρκετοί οι ηθοποιοί και τα μέλη του πληρώματος που εμβολιάστηκαν, σύμφωνα με όσα ανέφεραν άτομα με γνώση του θέματος.

– Με πληροφορίες από Wall Street Journal