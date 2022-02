Η Σαρλίζ Θερόν για τη συνεργασία με τον Τομ Χάρντι στο «Mad Max: Fury Road»: Δεν ένιωθα ασφαλής

Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε δημόσια για τη δύσκολη σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της Τομ Χάρντι στα γυρίσματα της οσκαρικής ταινίας «Mad Max: Fury Road».

Η ηθοποιός που υποδύθηκε την Φουριόζα στην ταινία του Τζορτζ Μίλερ από το 2015, δήλωσε ότι φοβόταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η Θερόν αποκάλυψε όσα συνέβησαν στα πλατό σε μια συνέντευξη στον Κάιλ Μπουχάναν για το νέο του βιβλίο «Blood, Sweat and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road».

«Δεν θέλω να δικαιολογώ την κακή συμπεριφορά, αλλά ήταν ένα δύσκολο γύρισμα», είπε η ηθοποιός και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Vanity Fair μέσα στο απόσπασμα από το βιβλίο.

Ο Τζ. Χιούστον Γιανγκ, παραγωγός της εταιρείας Open Road Entertainment, συζήτησε τη σχέση των Θερόν και Χάρντι λέγοντας: «Δεν ήθελαν να αγγίξουν, να κοιτάξουν, να βρεθούν μπροστά ο ένας στον άλλον αν η κάμερα δεν τραβούσε σκηνές».

«Βρισκόμουν σε λειτουργία επιβίωσης, φοβόμουν πολύ. Έφτασα σε ένα σημείο όπου η κατάσταση είχε ξεφύγει. Δεν ένιωθα ασφαλής. Δεν θέλω να ξανασυζητάω καταστάσεις, αλλά προέκυψε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όπου τα πράγματα δυσκόλεψαν ανάμεσα σε μένα και στον Τομ».

Από τη μεριά του, ο Χάρντι σχολίασε τους ισχυρισμούς της Θερόν σε συζήτηση με τον Μπουχάναν, αναγνωρίζοντας ότι «ήταν άσχημα μπλεγμένος».

Το «Mad Max: Fury Road» ήταν ένας θρίαμβος για κριτικούς και για τις εισπράξεις. Συγκέντρωσε σχεδόν 375 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κέρδισε 10 υποψηφιότητες Όσκαρ (κέρδισε 6 αγαλματίδια). Όμως, ο δρόμος προς τη μεγάλη οθόνη ήταν μαρτυρικός και «μετέωρος», όπως το περιγράφει Μπουχάναν στο βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε.

Με πληροφορίες από το Vanity Fair, το NME

