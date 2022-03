Όσκαρ 2022: Όλα όσα είδαμε στην τελετή απονομής – Οι νικητές

Η ταινία «CODA» της Apple TV+ σε σκηνοθεσία Σιάν Χέντερ ήταν ο μεγάλος νικητής της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (λίγο πριν τις 7 το πρωί τα ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα). Το φιλμ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και αυτή είναι η πρώτη φορά που πλατφόρμα streaming κερδίζει το μεγάλο βραβείο. Η Τζέιν Κάμπιον βραβεύτηκε με το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «Η Εξουσία του Σκύλου» και οι Γουίλ Σμιθ («King Richard») και Τζέσικα Τσάστεϊν («The Eyes of Tammy Faye») κέρδισαν στις κατηγορίες Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου, αντίστοιχα. Ο Τρόι Κότσουρ («CODA») και η Αριάνα Ντεμπόουζ («West Side Story») τιμήθηκαν με τα βραβεία Β’ Ανδρικού και Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ το «Dune» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ ήταν η ταινία που έφυγε με τα περισσότερα αγαλματίδια (6 συνολικά) στις τεχνικές κατηγορίες. Ο Κότσους έγραψε ιστορία ως τον πρώτο κωφό άνδρα που κερδίζει Όσκαρ ερμηνείας και η Ντεμπόουζ ως η δεύτερη ηθοποιός λατινικής καταγωγής που κερδίζει το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της Ανίτα στην ταινία «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Μάλιστα, κέρδισε για τον ίδιο ρόλο που υποδύθηκε η Ρίτα Μορένο στην πρώτη κινηματογραφική ταινία.

Η τελετή «άνοιξε» με τη Μπιγιόνσε και την ερμηνεία του -υποψήφιου για Όσκαρ- τραγουδιού «Be Alive» από την ταινία «King Richard» («Η μέθοδος των Γουίλιαμς»). Και μπορεί το τραγούδι να μην κατάφερε να κερδίσει στην κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι (έχασε από το «No Time To Die» των Μπίλι και Φινέας Άιλις), όμως θα μείνει στην ιστορία των σύγχρονων Όσκαρ για το γεγονός ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε με συνοδεία χορωδίας – ανάμεσα στους χορωδούς και η 10χρονη κόρη της Μπλού Αϊβι Κάρτερ – διαδικτυακά, από το γήπεδο τένις που έκαναν προπόνηση η Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς.

Τα Όσκαρ που επέστρεψαν φέτος στο Dolby Theater, θύμιζαν τις τελετές εκείνες πριν του 2019. Οι οικοδέσποινες της βραδιάς Γουάντα Σάικς, Ρετζίνα Χολ και Εϊμι Σούμερ σχολίασαν με χιουμοριστικό και σαρκαστικό τρόπο τις φετινές υποψηφιότητες, δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην αίθουσα.

Will Smith just punched Chris Rock and told him “keep my wife’s name out of your f***ing mouth” pic.twitter.com/1f1ytdbMRv — CJ Fogler (@cjzer0) March 28, 2022

Ωστόσο, από τη βραδιά δεν έλειψαν και τα απρόβλεπα περιστατικά. Κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ο Κρις Ροκ σχολίασε με χιούμορ τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ. Όμως, το σχόλιό του ενόχλησε τον Σμιθ, ο οποίος δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή και να χτυπήσει τον Ροκ. Το γεγονός προκάλεσε αμηχανία ανάμεσα στους παρευρισκόμενους. Λίγο αργότερα, ο Σμιθ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «King Richard» και το παρέλαβε πολύ συγκινημένος. Αυτό είναι και το πρώτο του Όσκαρ.

Η Τζέσικα Τσάστεϊν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της τηλε-ευαγγελίστριας και queer ειδώλου Τάμι Φέι, στη βιογραφική ταινία «The Eyes of Tammy Faye».

Κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου της, η Τσάστεϊν μίλησε για θέματα που απασχολούν έντονα το έθνος όπως το νομοσχέδιο «Don’t Say Gay» που η Φλόριντα θα θέσει σε ισχύ. «Υπάρχει βία και εγκλήματα μίσους σε αθώους πολίτες του κόσμου. Σε τέτοιες στιγμές, σκέφτομαι την Τάμι και εμπνέομαι από τις πράξεις αγάπης της. Έχουμε μιλήσει πολύ για την αγάπη. Με εμπνέει η συμπόνοια της, τη βλέπω ως αφετηρία που μας οδηγεί μπροστά και μας ενώνει για το γεγονός ότι γινόμαστε αποδεκτοί γι’αυτό που είμαστε, αυτό που αγαπάμε. Για όποιον από εσάς εκεί έξω αισθάνεται απελπισμένος ή μόνος, θέλω να ξέρετε ότι αγαπιέστε άνευ όρων για τη μοναδικότητά σας».

Από αριστερά: Αλ Πατσίνο, Φράνσις Φορντ Κόπολα και Ρόμπερτ ΝτεΝίρο στη σκηνή. Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Άλλα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς ήταν τα αφιερώματα στις ταινίες «Ο Νονός», «Pulp Fiction», καθώς και η εμφάνιση της Λάιζα Μινέλι σε αμαξίδιο, η οποία μαζί με τη Lady Gaga, ανακοίνωσαν τον νικητή του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Για το αφιέρωμα στον «Νονό», στη σκηνή ανέβηκαν οι Αλ Πατσίνο, Φράνσις Φορντ Κόπολα και Ρόμπερτ ΝτεΝίρο, ενώ γι’αυτό του «Pulp Fiction» οι Ούμα Θέρμαν και Τζον Τραβόλτα επανέλαβαν τις διάσημες χορευτικές φιγούρες από το φιλμ και το κοινό τους χειροκρότησε θερμά.

Μετά από φήμες περί πιθανής εμφάνισης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Όσκαρ μέσω βίντεο, τελικά αυτό δεν συνέβη, ωστόσο η Ακαδημία αφιέρωσε λίγα λεπτά στους Ουκρανούς πολίτες.

Οι διοργανωτές ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη υποστήριξης στους ανθρώπους της Ουκρανίας.

Λίγο μετά το τραγούδι «Somehow You Do», η σκηνή έγινε μαύρη και τότε εμφανίστηκαν ασπρόμαυρα γράμματα σε οθόνη που έγραφε: «Θα θέλαμε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη υποστήριξης στους ανθρώπους της Ουκρανίας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με εισβολή, διαμάχη και προκατάληψη μέσα στα ίδια τους τα σύνορα».

Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν το αφιέρωμα στους ηθοποιούς, παραγωγούς και άλλα σημαντικά πρόσωπα της βιομηχανίας ψυχαγωγίας που πέθαναν τις χρονιές 2021 και 2022 όπως οι Σίντνεϊ Πουατιέ και Μπέτι Γουάιτ, ανάμεσά τους και ο Μίκης Θεοδωράκης.

H Τζέιν Κάμπιον, νικήτρια του Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την «Εξουσία του Σκύλου» Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: CODA – Σιάν Χέντερ

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον – « Η Εξουσία του Σκύλου»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουιλ Σμιθ – «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς» («King Richard»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσικα Τσάστεϊν – «The Eyes of Tammy Faye»

Πρωτότυπο Σενάριο: Κένεθ Μπράνα – «Belfast»

Διασκευασμένο Σενάριο: Σιάν Χέντερ – «CODA»

Ο Τρόι Κότσουρ κερδίζει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ – «CODA»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόουζ – «West Side Story»

Η Αριάνα Ντεμπόουζ με το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Φωτ. AP

Μοντάζ: Τζο Γουόκερ – «Dune»

Μουσική: Dune – Χανς Τσίμερ

Κοστούμια: Κρουέλα

Φωτογραφία: Dune – Γκρεγκ Φρέιζερ

Φινέας και Μπίλι Άιλις με το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού. Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Καλύτερο Τραγούδι: No Time to Die – Μπίλι και Φινέας Άιλις

Σκηνικά: Dune

Διεθνής Ταινία: Drive My Car – Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Ιαπωνία

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) – Questlove

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Encanto

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Queen of Basketball

Οπτικά Εφέ: Dune

Κομμώσεις και Μακιγιάζ: «The Eyes of Tammy Faye»

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action: The Long Goodbye – Ανέιλ Καρία

Ηχος: Dune