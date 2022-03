Oscars 2022: Ο Κρις Ροκ μιλάει για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ

Μερικά εικοσιτετράωρα μετά την 94η τελετή απονομής των Όσκαρ και το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, ο Ροκ απάντησε σε αυτό που συνέβη στη σκηνή.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο κωμικός «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε δημόσια για το περιστατικό σε ένα standup σόου στη Βοστώνη.

«Ουάου, ΟΚ», είπε καθώς ανέβαινε στη σκηνή του Wilbur Theater. Το κοινό στην αίθουσα χωρητικότητας 1000 θέσεων υποδέχθηκε τον 57χρονο κωμικό σαν να ήταν ροκ σταρ. Οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν επί σχεδόν δύο λεπτά, πριν ο κωμικός πει «αφήστε με να κάνω το σόου».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ροκ μίλησε για τα Όσκαρ. «Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας;», είπε αρχικά. «Δεν έχω να πω πολλά γι αυτό που συνέβη οπότε αν ήρθατε να ακούσετε αυτό, έχω ένα ολόκληρο σόου που έγραψα πριν το Σαββατοκύριακο. Ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ αυτό που συνέβη. Οπότε, κάποια στιγμή θα μιλήσω γι’αυτό. Και θα είναι σοβαρό και αστείο (αυτό που θα πω)». «Θα πω μερικά αστεία. Είναι ωραία να είσαι έξω».

Λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα και πριν ανέβει ο Ροκ στη σκηνή, υπήρχε μια μικρή μιντιακή φρενίτιδα έξω από το θέατρο που άρχισε να μεγαλώνει. Υπήρχαν τουλάχιστον δώδεκα δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί δύο ώρες νωρίτερα. «Είναι τρελό», φώναξε ένας περαστικός καθώς περπατούσε δίπλα στα συνεργεία και τους ρεπόρτερ.

There’s a small media frenzy outside the Wilbur Theatre in Boston, where Chris Rock is making his first public appearance since Will Smith slapped him at the #Oscars pic.twitter.com/mD5YeYgVf5

— Rebecca Rubin (@rebeccaarubin) March 30, 2022