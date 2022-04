Θα δούμε νέα ταινία του Ντέιβιντ Λιντς στο Φεστιβάλ των Καννών;

Έκανε κτήμα του το αλλόκοτο όσο λίγοι σκηνοθέτες, τόσο μέσα από την κινηματογραφική του δουλειά, όσο και μέσα από την τηλεοπτική σειρά “Twin Peaks”, που άλλαξε τους όρους της τηλεοπτικής αφήγησης. Το νεότερο υλικό που είδαμε από τον Ντέιβιντ Λιντς ήταν η πολυαναμενόμενη επιστροφή του “Twin Peaks” με την τρίτη σεζόν του το 2017 -αν και μέσα στην καραντίνα δε μας άφησε παραπονεμένους, μιας και ξεκίνησε να βγαίνει κάθε μέρα στους YouTube δέκτες μας για να μιλήσει για τον καιρό της ημέρας, όπως μόνο αυτός ξέρει, συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα τα “Weather Reports” του.

Παρ’ όλα αυτά, πάνε 16 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία κινηματογραφική απόπειρα του Αμερικανού σκηνοθέτη, το “Inland Empire”, ίσως την ταινία που πήγε την κινηματογραφική του γλώσσα και ατμόσφαιρα στα άκρα περισσότερο από κάθε άλλη του δουλειά.

Όπως φαίνεται, όμως, ο Ντέιβιντ Λιντς γύρισε στα κρυφά την επόμενη ταινία του, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό φεστιβάλ των Καννών, που θα διεξαχθεί στη γαλλική ριβιέρα από 17-28 Μαΐου.

Σύμφωνα με δύο έγκυρες πηγές του Variety, στο μυστήριο αυτό νέο φιλμ του Λιντς θα δούμε και τη Λόρα Ντερν, είτε σε κάποιον δεύτερο ρόλο είτε απλά σε κάποια cameo εμφάνιση. Μαζί με την ηθοποιό που έχει συνεργαστεί ουκ ολίγες φορές με τον σκηνοθέτη, θα δούμε και άλλους σταθερούς του συνεργάτες, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα ποιοι θα είναι αυτοί.

Ως τώρα, γνωρίζουμε πως στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών πρόκειται να δούμε την επιστροφή του Τομ Κρουζ στους αιθέρες με το νέο “Top Gun: Maverick” αλλά και τη βιογραφία για τον Βασιλιά του ροκ εν ρολ, “Elvis” με τον Όστιν Μπάτλερ στον ομώνυμο ρόλο αλλά και τον Τομ Χανκς.

Άλλες ταινίες που κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουν πρεμιέρα στην 75η εκδοχή του κινηματογραφικού φεστιβάλ είναι η νέα δουλειά του Τζορτζ Μίλερ, “Three Thousand Years of Longing” με τον Ίντρις Έλμπα και την Τίλντα Σουίντον αλλά και η νέα ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, “Crimes of the Future” με τους Λέα Σεϊντού, Κρίστεν Στιούαρτ και Βίγκο Μόρτενσεν.

Η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος του Φεστιβάλ των Καννών θα γίνει την Πέμπτη 14/4.