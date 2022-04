«Ice Age»: Ο Σκρατ έφαγε τελικά το βελανίδι – Το βίντεο για το κλείσιμο των Blue Sky Studios

Η αμερικανική εταιρεία animated κινηματογραφικών παραγωγών Blue Sky Studios, η οποία ιδρύθηκε το 1987 και ανακοίνωσε ότι κλείνει τον Απρίλιο του 2021, κυκλοφόρησε ένα σύντομο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Σκρατ, έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες στα φιλμ κινουμένων σχεδίων «Η Εποχή των Παγετώνων» («Ice Age»). Το βίντεο έγινε viral μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη συγκίνηση των θαυμαστών.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο YouTube με τον τίτλο «The End» από ένα κανάλι που ονομάζεται «Finale» δείχνει τον σκίουρο Σκρατ να χοροπηδά πριν συναντήσει ένα βελανίδι. Κι ενώ μέχρι πρόσφατα ο Σκρατ προσπαθούσε συνέχεια να κρατήσει το βελανίδι του ασφαλές, χωρίς αποτέλεσμα, το νέο βίντεο δείχνει μια διαφορετική έκβαση στην ιστορία.

Αντί να προσπαθεί να θάψει το βελανίδι, ο Σκρατ το μελετά πριν το φάει. Κοιτάζει μερικές φορές τριγύρω αλλά τελικά το τρώει. Στη συνέχεια χοροπηδά πριν η οθόνη γίνει μαύρη.

20 years later, Scrat finally got his nut. 🌰 pic.twitter.com/1L9DDhomyi

— IGN (@IGN) April 13, 2022