«Mamma Mia»: Θα κυκλοφορήσει τρίτη ταινία; Οι δηλώσεις του Κόλιν Φερθ

Τέσσερα χρόνια μετά το σίκουελ του «Mamma Mia» με τίτλο «Mamma Mia! Here We Go Again» και την αναμονή των θαυμαστών για νεότερα όσον αφορά μια τρίτη ταινία, ο Κόλιν Φερθ δήλωσε ότι θα επέστρεφε χωρίς δεύτερη σκέψη για τη συνέχεια της ιστορίας.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί. Αν καταφέρουν (οι συντελεστές) να δημιουργήσουν μια δεύτερη ταινία, υποθέτω ότι θα μπορούσε να γυριστεί μια τρίτη, τέταρτη και πέμπτη. Ήταν ήδη ένα θαύμα», είπε ο ηθοποιός στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America» στην οποία βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος. Και συμπλήρωσε: «Κι αν οι άνθρωποι το θέλουν, θα το έκανα μόνο για να δω ξανά τους φίλους μου σε κάποιο όμορφο νησί».

Τοποθετημένο στο φανταστικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι, οι ταινίες «Mamma Mia» αποτελούνται από ένα σημαντικό καστ συμπεριλαμβανομένων των Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Ντόνα, μιας ιδιοκτήτριας ξενοδοχείου που δεν είναι σίγουρη ποιος από τους πρώην συντρόφους της είναι ο βιολογκός πατέρας της κόρης της Σόφι (Αμάντα Σέιφριντ). Οι Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Πιρς Μπρόσναν υποδύονται τους τρεις πρώην της Ντόνα και πιθανούς πατέρες της Σόφι. Στη δεύτερη ταινία, με την Λίλι Τζέιμς στον ρόλο της νεαρής Ντόνα, οι τρεις άνδρες αποκαλούν τους εαυτούς τους παππούδες του παιδιού της Σόφι.

Η Κριστίν Μπαράνσκι, Άντι Γκαρσία και Ντόμινικ Κούπερ συμπληρώνουν το υπόλοιπο καστ, το οποίο στο σίκουελ περιλαμβάνει και την εμφάνιση της Σερ. Τις δύο ταινίες σκηνοθέτησε ο Βρετανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Ολ Πάρκερ. Η πρώτη ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα, στη Σκόπελο, τη Σκιάθο και το Πήλιο ενώ η δεύτερη στην Κροατία.

Όσον αφορά τα γυρίσματα, ο Φερθ αποκάλυψε ότι όσο απολαυστικές ήταν οι ταινίες, στην πραγματικότητα η προετοιμασία είχε προκλήσεις. «Συχνά (ένα τέτοιο πρότζεκτ) μοιάζει διασκεδαστικό, αλλά δεν είναι. Βρισκόμαστε στη δουλειά και υπάρχουν δυσκολίες, προσπαθούμε να κάνουμε το αποτέλεσμα να φαίνεται ευχάριστο. Δεν ήμασταν τόσο μεθυσμένοι όσο δείχνουμε, αλλά η απόλυτη χαρά ήταν η ομάδα αυτών των ανθρώπων».

Επιπλέον, το σάουντρακ των ABBA είναι το ιδανικό για πάρτι. «Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο με τους ABBA. Ό,τι κι αν σκεφτείς γι’αυτούς – είτε σας άρεσαν τη δεκαετία που σημείωσαν άνοδο στην καριέρα τους…η μουσική τους μας συνδέει όλους. Όλοι γνωρίζουμε τα τραγούδια τους, οπότε νομίζω ότι υπάρχει μαγεία εκεί».

Από την πλευρά της, η παραγωγός Τζούντι Κρέιμερ δήλωσε σε συνέντευξη στον ιστότοπο Vulture, ότι υπήρχε πάντα η ιδέα μιας τριλογίας. «Δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να συγκεντρώσουμε τους ηθοποιούς και να τους φέρουμε πίσω. Έχω πει ότι πιθανόν να υπάρξει μια τρίτη ταινία. Αλλά έχει γίνει ένα τόσο σημαντικό brand και πρέπει να γίνει σωστά. Υπάρχουν ιδέες και σκέψεις και οι ABBA έχουν γράψει περισσότερα τραγούδια. Απλά πρέπει να κάνω το βήμα όταν θα νιώσω έτοιμη».

Με πληροφορίες από το IndieWire