Φεστιβάλ Καννών: Η Κρουαζέτ ετοιμάζεται για ένα μεγάλο πάρτι – Επιστροφή στην κανονικότητα;

Μετά την ακύρωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2020 λόγω της πανδημίας και την περιορισμένη εκδήλωση του 2021 – ακόμη και τα φιλιά απαγορεύονταν στο κόκκινο χαλί – η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου στη Γαλλική Ριβιέρα πρόκειται να επιστρέψει με ένα φεστιβάλ που υπόσχεται να μοιάζει με τις διοργανώσεις προ πανδημίας. Από τις 17 μέχρι τις 28 Μαΐου 2022, η Κρουαζέτ θα φιλοξενήσει ανθρώπους από το χώρο του σινεμά οι περισσότεροι από τους οποίους πρώτα θα περπατήσουν το δημοφιλές κόκκινο χαλί.

Από το πρώτο φεστιβάλ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946, οι Κάννες άντεξαν ως ένα μαξιμαλιστικό θέαμα που φέρνει τον παγκόσμιο κινηματογράφο και την αίγλη της Κυανής Ακτής στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Φέτος, παραγωγοί, κινηματογραφιστές, ηθοποιοί, σεναριογράφοι και άλλοι καλλιτέχνες θα γιορτάσουν τα 75 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση.

«Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε μια “κανονική” εκδοχή του φεστιβάλ τώρα», λέει ο Ρούμπεν Έστλουντ, που επιστρέφει φέτος με την κοινωνική σάτιρα «Triangle of Sadness» («Το Τρίγωνο της Λύπης») τη συνέχεια της ταινίας του «The Square» («Το Τετράγωνο») που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 2017.

«Είναι ένα φανταστικό μέρος αν είσαι σκηνοθέτης. Αισθάνεσαι ότι έχεις πάνω σου την προσοχή όλου του κόσμου του κινηματογράφου», προσθέτει ο Έστλουντ. «Να ακούς όλον το θόρυβο, τους ανθρώπους να μιλάνε για τις διάφορες ταινίες. Και ελπίζεις να μιλούν για την ταινία σου».

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί αντιμετωπίζοντας όχι μόνο την -έστω σε ύφεση- πανδημία και την άνοδο του streaming αλλά και τον σοβαρότερο πόλεμο που έχει δει η Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ουκρανία. Έχοντας ξεκινήσει ως προϊόν «πολέμου» – το φεστιβάλ δημιουργήθηκε αρχικά ως ο Γαλλικός αντίπαλος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στο οποίο είχαν αρχίσει να παρεμβαίνουν ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ – στις φετινές Κάννες θα αντηχεί ξανά ο απόηχος μιας όχι και τόσο μακρινής σύγκρουσης.

Φέτος, οι διοργανωτές απαγόρευσαν τη συμμετοχή Ρώσων που έχουν δεσμούς με την κυβέρνηση τους ενώ έχει προγραμματιστεί η προβολή πολλών ταινιών από σημαντικούς Ουκρανούς σκηνοθέτες, συμπεριλαμβανομένου του ντοκιμαντέρ του Σεργκέι Λοζνίτσα «The Natural History of Destruction». Επιπλέον, θα προβληθούν πλάνα που τράβηξε ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μάντας Κβενταραβίσιους πριν σκοτωθεί στη Μαριούπολη τον Απρίλιο από τη μνηστή του, Χάνα Μπιλόμπροβα.

Ταυτόχρονα, οι Κάννες θα φιλοξενήσουν περισσότερους αστέρες του Χόλιγουντ από ό,τι εδώ και τρία χρόνια. Το «Top Gun: Maverick» του Τζόζεφ Κοσίνσκι που καθυστέρησε λόγω της πανδημίας, θα προβληθεί λίγο πριν βγει στις αίθουσες των κινηματογράφων. Ο Τομ Κρουζ θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί και δώσει μια σπάνια συνέντευξη όπου θα μιλάει για την καριέρα του.

«Το όνειρο κάθε σκηνοθέτη είναι να μπορέσει κάποια μέρα να πάει στις Κάννες», λέει ο Κοσίνσκι. «Το να βρεθώ εκεί με τον Τομ, να προβάλω την ταινία και να είμαι μέρος του αναδρομικού αφιερώματος που θα του κάνουν, σίγουρα θα είναι μια εμπειρία ζωής».

Φεστιβάλ Καννών: Οι συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης

Η Warner Bros θα κάνει πρεμιέρα την ταινία «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν, με πρωταγωνιστές τους Όστιν Μπάτλερ και τον Τομ Χανκς. Ο Τζορτζ Μίλερ θα κάνει το ντεμπούτο του στο φανταστικό έπος «Three Thousand Years of Longing», με τους Ίντρις Έλμπα και Τίλντα Σουίντον. Ο Ίθαν Κοέν θα κάνει την πρεμιέρα της πρώτης -χωρίς τον αδερφό του Τζόελ- ταινίας του, «Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind», ένα ντοκιμαντέρ για τον θρύλο του ροκ εν Ρολ που δημιουργήθηκε από υλικό αρχείου. Επίσης θα κάνει ντεμπούτο το: «Armageddon Time» του Τζέιμς Γκρέι, μια ημι-αυτοβιογραφική ιστορία ενηλικίωσης στη Νέα Υόρκη με τους Άντονι Χόπκινς, Αν Χάθαγουεϊ τον Τζέρεμι Στρονγκ.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του Χόλιγουντ δεν θα δώσει το παρών. Οι κανονισμοί των Καννών σχετικά με την κυκλοφορία των κινηματογραφικών ταινιών, έχουν ουσιαστικά αποκλείσει τις υπηρεσίες streaming από την επιτροπή του διαγωνισμού που επιλέγει τον νικητή του Χρυσού Φοίνικα. Επικεφαλής της φετινής κριτικής επιτροπής είναι ο Γάλλος ηθοποιός Βίνσεντ Λίντον.

Η εφετινή σύνθεση της επιτροπής, είναι γεμάτη επίσης από βετεράνους του φεστιβάλ και πρώην νικητές του Φοίνικα, συμπεριλαμβανομένων των Χιροκάζου Κόρε-έντα («Broker»), Κρίστιαν Μάνγκιου («RMN») και Ζαν-Πιέρ και Λούκ Νταρντέν («Tori and Lokita»). Εικονοκλάστες κινηματογραφιστές όπως η Κλερ Ντένις (“Stars at Noon”), ο Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ (“Crimes of the Future”) και η Παρκ Σαν-γούκ (“Decision to Leave”) είναι επίσης υποψήφιοι για τον Φοίνικα, όπως και η Κέλι Ρέιχαρντ, που συνεργάζεται ξανά με τη Μισέλ Ουίλιαμς στο «Showing Up».

Όμως ακόμη και με μια δυνατή λίστα γεμάτη από αστέρες, κατά πόσο μπορεί πραγματικά να επιστρέψει το φεστιβάλ όπως ήταν παλιά; «Θα είναι πιο διαφορετικό από ποτέ», λέει ο Τομ Μπέρναρντ, συμπρόεδρος της Sony Pictures Classic και τακτικό μέλος του Φεστιβάλ των Καννών. «Θα κάνουν πάρτι; Θα έχουν ανησυχίες για την COVID, ή μήπως θα παραβρεθούν εκεί και απλά θα προσπαθήσουν να τις αγνοήσουν;».

Με πληροφορίες από το Associated Press