Τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον θα ακούσουμε σε νέα animation ταινία για τον Γκάρφιλντ

Μια νέα animation ταινία για τον Γκάρφιλντ, τον γάτο που γνωρίσαμε μέσα από το ομώνυμο κόμικ του Τζιμ Ντέιβις, βρίσκεται προ των πυλών.

Σε αυτή, ο Κρις Πατ θα αναλάβει την φωνή του ίδιου του Γκάρφιλντ, ενώ στο καστ προστέθηκε ένα ακόμα νέος χαρακτήρας, αυτός του Βικ και πατέρα του Γκάρφιλντ, και την φωνή του θα αναλάβει ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

Για την ώρα το πρότζεκτ δεν έχει κάποιον επίσημο τίτλο, πάντως γνωρίζουμε πως θα είναι μια παραγωγή της Sony Pictures.

Την σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Μαρκ Τίνταλ ενώ το σενάριο θα υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρέινολντς.

Ο δημιουργός του κόμικ, Τζιμ Ντέιβις, θα εκτελεί χρέη παραγωγού, ενώ το animation θα αναλάβει το στούντιο DNEG Animation.

Για την ιστορία, την φωνή του Γκάρφιλντ στο παρελθόν έχει αναλάβει ο Μπιλ Μάρεϊ, στο «Garfield: The Movie» του 2004, αλλά και το «Garfield: The Tale of Two Kitties» το 2006.

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.