Φεστιβάλ Καννών: Στον Ρούμπεν Έστλουντ ο Χρυσός Φοίνικας για το «Triangle of Sadness»

Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Έστλουντ κέρδισε σήμερα έναν δεύτερο Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες με την κωμωδία «Triangle of Sadness», μια σάτιρα των υπερπλούσιων και των ταξικών σχέσεων στις δυτικές κοινωνίες. Αυτός είναι ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας που κερδίζει ο σκηνοθέτης, μετά τη βράβευση το 2017 για το «Τετράγωνο».

Η ταινία του γυρίστηκε εν μέσω πανδημίας στη Χιλιαδού, στην Εύβοια αλλά και στο Κατάκολο Ηλείας. Στο «Triangle of Sadness», συμπαραγωγοί του οποίου είναι και οι Γιώργος Καρναβάς και Κωνσταντίνος Κοντοβράκης της ελληνικής εταιρείας παραγωγής Heretic, συμμετέχουν οι Σάρλμπι Ντιν, Γούντι Χάρελσον, Χάρις Ντίκινσον.

La Palme d’or est attribuée à TRIANGLE OF SADNESS (SANS FILTRE) réalisé par Ruben ÖSTLUND #Cannes2022 #Palmares #Awards #PalmedOr #TRIANGLEOFSADNESS

The Palme d’or winner is Ruben ÖSTLUND for TRIANGLE OF SADNESS ! pic.twitter.com/sNH8qUACim

