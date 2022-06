Βραβεία MTV Movie & TV 2022: Τα «Spider – Man: No Way Home» και «Euphoria» οι μεγάλοι νικητές

Το «Spider – Man: No Way Home» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην τελετή απονομής MTV Movie & TV 2022 που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες.

Οι πρωταγωνιστές Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια παρέλαβαν το βραβείο και απηύθυναν τον ευχαριστήριο λόγο τους μέσω ξεχωριστών μαγνητοσκοπημένων βίντεο. Πέραν αυτού, ο Χόλαντ κέρδισε στην κινηματογραφική κατηγορία «Καλύτερη Ερμηνεία», ενώ η Ζεντάγια στην τηλεοπτική κατηγορία για τον ρόλο της στη σειρά «Euphoria» του HBO. Το «Euphoria» ήταν ο μεγάλος νικητής στις τηλεοπτικές κατηγορίες καθώς κέρδισε και το βραβείο «Καλύτερης Σειράς».

Ο Ράιαν Ρέινολντς κέρδισε στην κινηματογραφική κατηγορία «Καλύτερη Ερμηνεία σε Κωμωδία» για το φιλμ «Free Guy», βραβείο που παρέλαβε ο Αμερικανός παρουσιαστής Steve-O μέσω βίντεο, ισχυριζόμενος πως ο Ρέινολντς ήταν «πολύ απασχολημένος ώστε να εμφανιστεί ακόμα και σε βίντεο για να παραλάβει το βραβείο του».

Η οικοδέσποινα Βανέσα Χάτζεντς. Φωτ. AP/Chris Pizzello

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Βανέσα Χάτζενς. Μετά την τελετή, ακολούθησε το σόου «Movie & TV Awards: Unscripted» με οικοδέσποινα την Τάισια Άνταμς. Τα «Movie & TV Awards: Unscripted» τιμούν τα τηλεοπτική ριάλιτι, τα ντοκιμαντέρ και τα talk shows. Μεγάλος νικητής ήταν το «RuPaul’s Drag Race».

A little bit of competition never hurt anybody 💪 @RuPaulsDragRace is proof of that because they just won Best Competition Series at the #MTVAwards: Unscripted! pic.twitter.com/HMQT83xt1H — Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 6, 2022



Επιπλέον, η Τζένιφερ Λόπεζ συγκινήθηκε καθώς παρέλαβε το «Generation Award» ενώ ο Τζακ Μπλακ τιμήθηκε με το «Comedic Genius Award».

The always 𝓲𝓬𝓸𝓷𝓲𝓬 @JLo – your 2022 #MTVAwards Generation Award Honoree ⭐️ pic.twitter.com/K0py3rbWR9 — Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 6, 2022





Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερη Ταινία: Spider-Man: No Way Home

Καλύτερη Σειρά: Euphoria

Καλύτερη Ερμηνεία σε Ταινία: Τομ Χόλαντ – Spider-Man: No Way Home

Καλύτερη Ερμηνεία σε Σειρά: Ζεντάγια – Euphoria

Καλύτερη Ηρωίδα: Σκάρλετ Γιόχανσον – Black Widow

Καλύτερος «Κακός» χαρακτήρας: Ντάνιελ Ράντκλιφ – The Lost City

Καλύτερο Φιλί: Poopies & the snake – Jackass Forever

Καλύτερη Ερμηνεία – Κωμωδία: Ράιαν Ρέινολντς – Free Guy

Καλύτερη Ερμηνεία – Πρωτοεμφανιζόμενος: Σοφία ΝτιΜαρτίνο – Loki

Καλύτερη Μάχη: Κάσι vs. Μάντι – Euphoria

Καλύτερη Τρομακτική Ερμηνεία: Τζένα Ορτέγκα

Καλύτερη Ομάδα: Loki – Τομ Χίντλεστον, Σοφία ΝτιΜαρτίνο, Όουεν Ουίλσον

Βραβείο «Here for the Hookup»: Euphoria

Καλύτερο Τραγούδι: «On My Way (Marry Me) – Τζένιφερ Λόπεζ / Marry Me

Καλύτερη Μουσική Στιγμή: «Dance With Me» — Heartstopper





Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter