Απαγόρευση της ταινίας «Lightyear» σε 14 χώρες λόγω φιλιού μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου

Η επερχόμενη ταινία «Lightyear» των στούντιο Disney – Pixar έχει πλέον απαγορευτεί σε 14 χώρες λόγω μιας σκηνής στην οποία φιλιούνται δύο χαρακτήρες του ίδιου φύλου.

Τη Δευτέρα, η ταινία κινουμένων σχεδίων απαγορεύτηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «λόγω παραβίασης στα πρότυπα των μέσων ενημέρωσης της χώρας». Το «Lightyear» ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την Πέμπτη.

Τα ΗΑΕ, όπως και άλλα έθνη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι μια χώρα υπό την ηγεσία μουσουλμάνων που ποινικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Disney δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κυκλοφορία της ταινίας σε 14 χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, ο Λίβανος, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος, η Ινδονησία και η Μαλαισία. Η ταινία είναι απίθανο να κυκλοφορήσει και στην Κίνα, όπως αναφέρει η εφημερίδα South China Morning Post.

The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D

— مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022