Τα πικρά δάκρυα της Άνα ντε Άρμας ως Μέριλιν Μονρό, στο teaser του «Blonde»

Την Άνα ντε Άρμας έχουμε δει στο πλάι του Ντάνιελ Κρεγκ, τόσο στο «Knives Out», όσο και στο τελευταίο Τζέιμς Μποντ, «No Time To Die». Φωτ.: Vianney Le Caer/Invision/AP

Έχουν περάσει 11 χρόνια από όταν η Μισέλ Γουίλιαμς υποδύθηκε στην μεγάλη οθόνη την εμβληματικότερη χολιγουντιανή σταρ που πέρασε ποτέ από αυτήν, δηλαδή την Μέριλιν Μονρό, στο «My Week With Marilyn». Μια ταινία που επικεντρώθηκε κυρίως στο να αφηγηθεί όσα συνέβαιναν στα παρασκήνια των γυρισμάτων του «The Prince and the Showgirl» (1957) και ανάμεσα στην Μέριλιν Μονρό και τον Λόρενς Ολίβιε.

Τώρα ένα νέο biopic για την μεγάλη σταρ βρίσκεται προ των πυλών, αυτή την φορά, για λογαριασμό του Netflix.

Στο «Blonde», όπως θα λέγεται η νέα αυτή ταινία του Άντριου Ντόμινικ, τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Άνα ντε Άρμας -η Κουβανή ηθοποιός που έχουμε δει, μεταξύ άλλων, στο πλάι του Ντάνιελ Κρεγκ, τόσο στο «Knives Out», όσο και στο τελευταίο Τζέιμς Μποντ, «No Time To Die».

Η νέα βιογραφική ταινία για την Μέριλιν Μονρό βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Τζόις Κάρολ Όουτς και θα επιχειρήσει μια μυθοπλαστική απεικόνιση του εσωτερικού κόσμου της ηθοποιού.

Η ίδια η πρωταγωνίστρια του «Blonde», αναφερόμενη στον σκηνοθέτη Άντριου Ντόμινικ, λέει ότι: «Ήθελε ο κόσμος να βιώσει πώς ήταν να είσαι όχι μόνο η Μέριλιν αλλά και η Νόρμα Τζιν [σ.σ.: το πραγματικό όνομα της Μονρό]. Βρήκα αυτήν την πιο τολμηρή, όχι απολογητική και φεμινιστική θέση της ταινίας στην ιστορία της που έχω δει ποτέ».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει από το Netflix στις 23 Σεπτεμβρίου, όμως, ήδη έχει γίνει διαθέσιμο ένα teaser του «Blonde».

Σε αυτό, βλέπουμε μεταξύ άλλων, ένα ξέσπασμα δακρύων της Άνα ντε Άρμας ως Μέριλιν Μονρό, ενώ ακούγεται επίσης και το «Diamonds Are A Girl’s Best Friend», ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσε στο κινηματογραφικό πανί η Μέριλιν Μονρό και συνδέθηκαν πολύ με το όνομά της (την ακούσαμε, συγκεκριμένα, να το λέει στο «Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθές» του Χάουαρντ Χοκς).

Μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση του «Blonde» παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.