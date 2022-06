Βιντεοκασέτα του «Back to the Future» πωλήθηκε για 75.000 δολάρια

Στο κέντρο, οι πρωταγωνιστές του «Back to the Future» με τον Χιου Λιούις και την Λία Τόμπσον σε επετειακή προβολή στην 30η επέτειο της ταινίας.

Από τις πλέον αγαπημένες και χαρακτηριστικές ταινίες των 80s, το «Back to the Future» έκανε τις περιπέτειες του Μάρτι ΜακΦλάι και του Έμετ Μπράουν μέρος των αναμνήσεων όσων μεγάλωσαν σε αυτή την δεκαετία.

Τώρα κάποιος τυχερός «νοσταλγός» έχει στα χέρια του μια σφραγισμένη βιντεοκασέτα της ταινίας του Ρόμπερτ Ζεμέκις από το 1986, την οποία απέκτησε έναντι 75.000 δολαρίων.

Η VHS κασέτα πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Heritage Auctions στο Τέξας, που διέθεσε συνολικά 260 σφραγισμένες βιντεοκασέτες και ανήκε ως τώρα στον ηθοποιό Τομ Γουίλσον που υποδύθηκε στην ταινία τον Μπιφ Τάνεν.

Η βιντεοκασέτα του «Back to the Future» είχε διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση και τα 75.000 δολάρια είναι ένα από τα υψηλότερα ποσά που έχουν δοθεί ποτέ για κασέτα VHS.

Ο Γουίλσον ανέθεσε στον οίκο δημοπρασιών την πώληση σφραγισμένων αντιγράφων και των τριών ταινιών της τριλογίας με τη βιντεοταινία του «Back to the Future II» να πωλείται για 16.250 δολάρια και η κόπια του «Back to the Future III» στο ποσό των 13.750 δολαρίων. Και οι δύο συνοδεύονταν με υπογεγραμμένη προέλευση από τον εκλιπόντα εκτελεστικό αντιπρόεδρο της MCA και τον πρόεδρο της Universal Pictures, Τομ Πόλοκ.

Άλλες βιντεοταινίες υπερπαραγωγών από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 που πουλήθηκαν στη δημοπρασία ήταν του «The Goonies» (50.000 δολάρια), του «Jaws» (32.500 δολάρια) και του «Ghostbusters» (23.750 δολάρια).

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.