«Καουμπόηδες» στο γουέστερν του Πέδρο Αλμοδόβαρ ο Ίθαν Χοκ και ο Πέδρο Πασκάλ

Το κοινό τον έχει αγαπήσει για τον τρόπο που «μιλάει» την κινηματογραφική γλώσσα, αλλά και την ισπανική που δεν έχει εγκαταλείψει από την αρχή της καριέρας του.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, πάντως, έχει τώρα προ των πυλών το αγγλόφωνο κινηματογραφικό ντεμπούτο του και στο «A Manual for Cleaning Women», όπως θα λέγεται η ταινία, πρωταγωνίστρια θα είναι η Κέιτ Μπλάνσετ.

Πριν όμως, ο Ισπανός καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την παραπάνω ταινία, θα γυρίσει ένα μικρού μήκους γουέστερν.

Συγκεκριμένα, ο Αλμοδόβαρ έχει στα σκαριά το 30λεπτο «Strange Way of Life», στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν ο Ίθαν Χοκ και ο Πέδρο Πασκάλ -που οι περισσότεροι γνωρίσατε ως Όμπεριν Μαρτέλ στο «Game of Thrones».

Σύμφωνα με το Αγουστίν Αλμοδόβαρ, αδερφό του Πέδρο αλλά και παραγωγό της ταινίας αυτή θα είναι «μία ακόμα άσκηση ελευθερίας πάνω στην “Ανθρώπινη Φωνή”».

Στο μικρό μήκους φιλμ, ο Σίλβα και ο Σερίφης Τζέικ, δύο φίλοι από τα παλιά, συναντιούνται ξανά μετά από 25 χρόνια. Όμως, σύντομα, θα αποκαλυφθεί πως οι αναμνήσεις της φιλίας τους δεν είναι ο πραγματικός λόγος που οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν και πάλι μετά από τόσο καιρό.

Η ταινία θα γυριστεί στο Ταβέρνας της Αλμερίας στην Νότια Ισπανία αλλά και τον οικισμό στον οποίο γυρίστηκε η εμβληματική «Τριλογία των Δολαρίων» του Σέρτζιο Λεόνε.

