Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Η Τζουλιάν Μουρ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

Η Τζουλιάν Μουρ θα είναι η πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2022, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός θα ηγηθεί μια επιτροπή επτά ατόμων, μαζί με την γαλλίδα κινηματογραφίστρια Οντρέ Ντιγουάν η οποία πέρυσι κέρδισε στο φεστιβάλ τον Χρυσό Λέοντα για την ταινία «Το γεγονός» («Happening»), τον Ιταλό σκηνοθέτη Λεονάρντο ντι Κονστάντζο και τον Αργεντίνο σκηνοθέτη Μαριάνο Κον.

Την επιτροπή συμπληρώνουν ο Ισπανός σκηνοθέτης Ροντρίγκο Σορογκόγιεν, η Ιρανή ηθοποιός Λέιλα Χαταμί και ο συγγραφέας και σεναριογράφος με καταγωγή από την Ιαπωνία και τη Βρετανία, Καζούο Ισιγκούρο.

Την επιτροπή επιλέγει το συμβούλιο της Μπιενάλε Βενετίας που διοργανώνει το φεστιβάλ, υπό την πρόταση του διευθυντή του Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Η Μουρ αποτελεί την ένατη γυναίκα πρόεδρο στη διεθνή κριτική επιτροπή στην ιστορία του φεστιβάλ που μετρά 79 χρόνια και την τρίτη που αναλαμβάνει τη θέση τα τελευταία έξι χρόνια, μετά τις Ανέτ Μπένινγκ (2017), Λουκρέσια Μαρτέλ (2019) και Κέιτ Μπλάνσετ (2020).

Η περυσινή κριτική επιτροπή είχε επικεφαλής τον Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν Χο. Πέρα από το μεγάλο βραβείο στην ταινία «Το γεγονός», η επιτροπή του 2021 βράβευσε και τις ταινίες «Το Χέρι του Θεού» («The Hand Of God») του Πάολο Σορεντίνο και την «Εξουσία του Σκύλου» («The Power Of The Dog») της Τζέιν Κάμπιον.

Το 2015, η Μουρ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Still Alice», έχοντας προηγουμένως προταθεί για δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου και δύο Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στις Κάννες το 2014 για την ταινία «Maps To The Stars» και μοιράστηκε το αντίστοιχο βραβείο με τις Νικόλ Κίντμαν και Μέριλ Στριπ στην Μπερλινάλε 2003 για το φιλμ «Οι Ώρες» («The Hours»).

