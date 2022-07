Πρίγκιπας Άντριου: Η διάσημη συνέντευξη στο Newsnight του BBC γίνεται ταινία

Η ιστορία πίσω από την διάσημη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου το 2019 στην εκπομπή του BBC, Newsnight, μεταφέρεται στην οθόνη με την μορφή ταινίας μεγάλου μήκους.

Η συνέντευξη, στην οποία ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ μίλησε για τη φιλία του με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλές χώρες του κόσμου.

Το φιλμ, που ονομάζεται Scoop, θα εστιάσει στο πώς το Newsnight κατάφερε να εξασφαλίσει την συνέντευξη καθώς και τα γυρίσματα αυτής.

Ο σεναριογράφος Πίτερ Μόφατ («Silk», «Criminal Justice», «Your Honor») δήλωσε στον ιστότοπο Deadline ότι οι διαπραγματεύσεις στα παρασκήνια της συνέντευξης οδηγούν σε ένα «συναρπαστικό δράμα».

«Πώς ο Άντριου αποφάσισε ότι ήταν καλή ιδέα να παραχωρήσει μια λεπτομερή και μεγάλη συνέντευξη με την Έμιλι Μέιτλις στο BBC;» πρόσθεσε ο σεναριογράφος

Το «Scoop» θα βασίζεται στο βιβλίο «Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews» του πρώην παραγωγού της εκπομπής Newsnight, Σαμ Μακάλιστερ.

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρίγκιπας αναφέρθηκε επίσης στη φιλία του με την Γκισλέιν Μάξγουελ η οποία έκτοτε έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκισης για το γεγονός ότι βοηθούσε τον Επστάιν να κακοποιεί νεαρά κορίτσια.

Επιπλέον, ο Δούκας του Γιορκ αρνήθηκε τις κατηγορίες σεξουαλικής συνεύρεσης με την 17χρονη – τότε – Βιρτζίνια Τζιούφρε, λέγοντας ότι βρισκόταν αλλού την ημέρα που επρόκειτο να γίνει η συνάντηση.

Η συνέντευξη έκανε μεγάλη ζημιά στη φήμη του πρίγκιπα. Τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε όλους τους βασιλικούς τίτλους.

Όσον αφορά το κάστινγκ, η παραγωγός του φιλμ Χίλαρι Σάλμουν είπε: «Έχουμε, φυσικά, σκέψεις» αλλά τόνισε ότι «κανένας δεν έχει δεσμευτεί στον ρόλο».

Ο ιστότοπος Deadline ανέφερε σε δημοσίευμα ότι ο Χιου Γκράντ ήταν «ένα από τα ονόματα για τον ρόλο του πρίγκιπα Άντριου αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο».

Με πληροφορίες από το BBC, το Deadline