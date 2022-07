12 ταινίες που τις «ίδρωσε» ο καύσωνας

Πριν ακριβώς από 2 δεκαετίες γνωρίσαμε το κινηματογραφικό σύμπαν του Γιάννη Οικονομίδη, ιδιοσυγκρασιακό, άμεσο, σκληρό, σε κάθε σεκάνς του. Πέρα από ατάκες όπως το «Τι θα κάνεις με την Λίντα, Βαγγέλη;», το «Σπιρτόκουτο», που διαδραματίζεται μια ημέρα καύσωνα στον Κορυδαλλό, αποτελεί με διαφορά μια από τις πιο «ζεστές» και ιδρωμένες ταινίες που έχουμε δει στην μεγάλη οθόνη.

Σε ένα από τα κορυφαία αριστουργήματά του, ο Χίτσκοκ έβαλε τον Τζέιμς Στιούαρτ καθηλωμένο στο σπίτι να εξιχνιάζει ένα έγκλημα στην απέναντι πολυκατοικία, κοιτώντας απλά από το παράθυρό του, μετατρέποντας συγχρόνως αυτό το «ηδονοβλεπτικό» σκηνικό σε ένα σχόλιο για τον ίδιο τον κινηματογράφο. Όλα αυτά, σε μια πολύ, πολύ ζεστή ημέρα.

Στο καλύτερο δικαστικό δράμα που γυρίστηκε ποτέ, οι 12 ένορκοι του τίτλου καλούνται να αποφασίσουν την αθωότητα ή μη ενός 18χρονου κατηγορούμενου που φέρεται να σκότωσε εν ψυχρώ τον πατέρα του. Όσο οι υπόλοιποι 11 ένορκοι μοιάζουν πεπεισμένοι για την ενοχή του κατηγορουμένου, ο Χένρι Φόντα δείχνει τις αμφιβολίες του, με την αίθουσα να μετατρέπεται σε ένα πνιγηρό θεατρικό σκηνικό και την ζέστη και τον ιδρώτα να κλιμακώνονται μαζί με την ίδια την ιστορία.

Μια καυτή, αυγουστιάτικη μέρα μοιάζει ιδανική σε τρεις πρωτάρηδες ληστές για να δοκιμάσουν την τύχη τους, κλέβοντας μία τράπεζα στην δεύτερη ταινία της λίστας δια χειρός Σίντνεϊ Λουμέτ. Όλα, όμως, θα πάνε αντίθετα από το προβλεπόμενο σε αυτή την «σκυλίσια μέρα», όπως είναι η έκφραση του τίτλου για τις πολύ ζεστές ημέρες.

«In The Heat Of The Night» (Νόρμαν Τζούισον, 1967)