O Ράσελ Κρόου επέστρεψε στο Κολοσσαίο σαν άλλος «Μονομάχος»

Πριν λίγες μέρες, ο Μπρους Γουίλις, για να σβήσε 34 κεράκια του «Die Hard», βρέθηκε ξανά στην ταράτσα του Nakatomi Plaza, σε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, σκορπώντας αρκετή νοσταλγία.

Τώρα, ένας ακόμα ηθοποιός βρέθηκε ξανά…στον «τόπο του εγκλήματος» ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς του ρόλους κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Ράσελ Κρόου.

Ο Αυστραλός ηθοποιός βρέθηκε με την οικογένειά του στην Ρώμη και επισκέφθηκε το Κολοσσαίο, για να θυμίσει σε όλους ότι, εν έτει 2000, ήταν ο «Μονομάχος» στο κινηματογραφικό πανί.

Ο Κρόου έβγαλε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο μνημείο της Ρώμης, τις οποίες και μοιράστηκε με τους θαυμαστές του στα social media.

Σε μία από αυτές, έγραψε στα ιταλικά: «Quello che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità», που μεταφράζεται ως «Όσα κάνουμε όσο ζούμε, απηχούν στην αιωνιότητα», που αποτελεί ατάκα από την ταινία.

Σε άλλη φωτογραφία, ο ηθοποιός γράφει αστειευόμενος: «Έφερα τα παιδιά να δουν το παλιό μου γραφείο».

Ο Ράσελ Κρόου επισκέφθηκε επίσης και το Βατικανό και μοιράστηκε μια συγκινητική ιστορία που αφορά τους γονείς του:

«Η μαμά μου είχε περπατήσει σε αυτούς τους διαδρόμους με τον πατέρα μου πριν από 20 και βάλε χρόνια, μαζί με τους χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι συρρέουν εδώ καθημερινά και κάνουν το Βατικανό το τρίτο πιο δημοφιλές μουσειακό αξιοθέατο παγκοσμίως.

»Αυτή την φορά, με αλλαγές στην διαρρύθμιση του χώρου, την πήγαμε σε αναπηρικό αμαξίδιο στους ίδιους διαδρομους. Χωρίς τουρίστες, μόνο εμείς. Ο μπαμπάς μου πέθανε το 2021, αλλά, φυσικά, κάθε φοβερός διάδρομος έχει τις αναμνήσεις της που αφορούν αυτόν».

