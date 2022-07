Ο Κίλιαν Μέρφι είναι ο Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και αυτό το τρέιλερ της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Μετά την βαθιά βουτιά στην εντροπία με το «Tenet» του 2020, o «δύσκολος» Κρίστοφερ Νόλαν έχει προ των πυλών το «Oppenheimer», μια ταινία, δηλαδή, που θα αφηγηθεί την ιστορία του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ή αλλιώς, του «πατέρα της ατομικής βόμβας», που θα υποδυθεί ο Κίλιαν Μέρφι.

Την πρώτη γεύση από την ταινία την πήραν όσοι βρέθηκαν σε προβολές του «Nope» της νέας ταινίας του Τζόρνταν Πιλ, με το teaser του «Oppenheimer» να προβάλλεται αποκλειστικά πριν την έναρξη της ταινίας.

Πλέον, το τρέιλερ της ταινίας υπάρχει και on line, για να προθερμαινόμαστε για όσα δούμε στις αίθουσες μέσα στο 2023.

Το ασπρόμαυρο teaser ξεκινάει με την φωνή της Έμιλι Μπλαντ, που παίζει την Κατρίν και σύζυγο του Οπενχάιμερ, να λέει: «Ο κόσμος αλλάζει, αναπλάθεται. Αυτή είναι η στιγμή σου».

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Πέρα από τον Κίλιαν Μέρφι και την Έμιλι Μπλαντ, στο «Oppenheimer» θα δούμε μεταξύ άλλων τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, τον Ματ Ντέιμον, τον Ράμι Μάλεκ, τον Μπένι Σαφντί, την Φλόρενς Πιου και τον Τζος Χάρτνετ.

Παίρνουμε μια πρώτη γεύση παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Deadline.