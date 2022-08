Ένα μουσικό box set που μας θυμίζει πώς ακούγονταν οι ταινίες του Τζον Χιουζ

Αν κάποιος σκηνοθέτης αποτύπωσε απόλυτα την 80s ανεμελιά αλλά και όρισε το είδος του teen movie, τότε αυτός δικαιωματικά ήταν ο Τζον Χιουζ. Από το «The Breakfast Club» μέχρι το «Ferris Bueller’s Day Off» και από το «Pretty In Pink» μέχρι το «Weird Science», οι ταινίες του σκηνοθέτη έχουν αποκτήσει την δική τους γωνιά στην ποπ κουλτούρα, που προσπάθησαν να αντιγράψουν πολλοί έκτοτε.

Βέβαια, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο στις ταινίες του Τζον Χιουζ χωρίς την μουσική τους. Ποιος άλλωστε δεν «ακούει» το «Don’t You (Forget About Me)» των Simple Minds στην θέαση της εικόνας της παρέας από το «The Breakfast Club» ή τους Psychedelic Furs και το ομώνυμο κομμάτι από το «Pretty In Pink» κάθε φορά που βλέπει την Μόλι Ρίνγκουαλντ στα ροζ;

Για να κάνουμε, λοιπόν, μια γερή επανάληψη στο πώς ακούγονταν οι ταινίες του Τζον Χιουζ, η μουσική της φιλμογραφίας του σκηνοθέτη συγκεντρώθηκε τώρα στην πρώτη επίσημη συλλογή με μουσική των ταινιών του.

Έτσι, το box set «Life Moves Pretty Fast: The John Hughes Mixtapes» θα περιέχει πάνω από 70 κομμάτια (σε 4 CD και 1 κασέτα ή 6 LPs, ανάλογα το φορμά που προτιμάτε) από τις ταινίες του Χιουζ από το 1983 έως το 1989, όταν δηλαδή ο σκηνοθέτης μεσουράνησε και θα κυκλοφορήσει από τις Demon/Edsel στις 11 Νοεμβρίου.

Την νέα συλλογή επιμελήθηκε ο Ταρκίν Γκοτς που ήταν και μουσικός επιμελητής και συνεργάτης του Τζον Χιουζ.

Ο Γκοτς θυμάται για τις ημέρες του στο πλάι του Χιουζ: «Όταν δουλεύαμε τα soundtracks αυτών των ταινιών, ο καλύτερος τρόπος να στείλεις μουσική στον κόσμο ήταν η κασέτα, με την FedEx. Στέλναμε στον Τζον κασέτες με νέα μουσική, με ντέμο, με φρεσκοτελειωμένα μιξ (κι αυτός, με την σειρά του, μας έστελνε βίντεο σε VHS με τις σκηνές που χρειάζονταν μουσική)».

Είστε έτοιμοι να τραγουδήσετε ξανά «Don’t You (Forget About Me)»;

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.