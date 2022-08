Στο «Wise Guys» θα δούμε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο διπλό

Έχουμε δει τον Τζέρεμι Άιρονς να παίζει δύο δίδυμους γυναικολόγους στο «Dead Ringers» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, αλλά και τον Τζον Μάλκοβιτς να παίζει…πολλές φορές τον εαυτό του στο «Being John Malkovich» του Σπάικ Τζονζ και τώρα, σειρά παίρνει και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο που θα παίξει απέναντι στον εαυτό του στο «Wise Guys».

Στην νέα, λοιπόν, γκανγκστερική ταινία του Μπάρι Λέβινσον, ο σκηνοθέτης συναντά και πάλι τον Αμερικανό ηθοποιό (αφού συνεργάστηκαν στα «Wag the Dog», «Sleeper» και τα τηλεοπτικά «The Wizard of Lies» και «What Just Happened») με τον Ντε Νίρο να αναλαμβάνει δύο ρόλους σε αυτήν.

Συγκεκριμένα, η ταινία θα ακολουθεί την ιστορία δύο αρχηγών της ιταλοαμερικανικής μαφίας, του Βίτο Τζενοβέζε και του Φρανκ Κοστέλο, που η κόντρα τους έφτασε μέχρι και σε απόπειρα δολοφονίας του πρώτου προς τον δεύτερο. Ναι, και τα δύο «Wise Guys» θα υποδυθεί ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Η ταινία προορίζεται για τις αίθουσες και θα είναι μια παραγωγή της Warner Bros. Το σενάριο θα υπογράφει ο Νίκολας Πιλέτζι που είχε αναλάβει επίσης το σενάριο του γκανγκστερικού «Goodfellas» του Μάρτιν Σκορσέζε, στο οποίο πάλι πρωταγωνιστούσε ο Ντε Νίρο.

Άλλος ένας άνθρωπος που έβαλε το χέρι του στο «Goodfellas», ο Ίρβιν Γουίνκλερ, θα είναι και εδώ παραγωγός.

Με πληροφορίες από το Variety.