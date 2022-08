Ξέρουμε πότε θα δούμε το σίκουελ του «Knives Out»

Το 2019 ο Ντάνιελ Κρεγκ, το όνομα του οποίου είχαμε συνδέσει τα τελευταία χρόνια με αυτό το Τζέιμς Μποντ, έπαιξε ούτε λίγο, ούτε πολύ, μια εκδοχή-παρωδία του πράκτορα 007 για τις ανάγκες του «Knives Out», στο οποίο, μάλιστα, είδαμε και την Άνα Ντε Άρμας και μετέπειτα «Bond girl» στο «No Time To Die».

Όπως γνωρίζουμε εδώ και καιρό, μία δεύτερη ταινία του «Knives Out» βρίσκεται στα σκαριά. Το «Glass Onion: A Knives Out Mystery», όπως θα λέγεται η συνέχεια της ταινίας του Ράιαν Τζόνσον, γυρίστηκε και στην Ελλάδα και το Πόρτο Χέλι.

Τώρα το Netflix ανακοίνωσε πότε θα φτάσει στις οθόνες μας. Έτσι, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα λίγο πριν τα φετινά Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στις 23 Δεκεμβρίου, και πέρα από την streaming πλατφόρμα, θα προβληθεί και σε επιλεγμένες αίθουσες.

Nothing brings friends together like a killer party 🔍

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson & Dave Bautista star in @rianjohnson‘s Glass Onion: A Knives Out Mystery pic.twitter.com/Rw8hH3Tx5T

— Netflix (@netflix) August 22, 2022