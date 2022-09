Το φθινόπωρο στον κινηματογράφο μέσα από 7 ταινίες

Το φθινόπωρο σημαίνει συνήθως και μια νέα αρχή. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που για να υποδεχθούν αυτή την εποχή, παρακολουθούν ταινίες που δημιουργούν συναισθήματα άνεσης και ζεστασιάς μέσα στο σπίτι.

Αναμφισβήτητα ο κινηματογράφος μας έχει χαρίσει μια σειρά από όμορφα κάδρα με κίτρινα φύλλα που πέφτουν στη Γη ή ξύλινα παγκάκια, λίγη βροχή και ίσως ομίχλη. Είτε πρόκειται για μυστήριο, ρομαντική κομεντί ή με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, μερικές ταινίες έχουν τη μαγεία του φθινοπώρου.

«Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών» – «Dead Poets Society» (1989)

«Oh Captain, My Captain!». Στην Ακαδημία Γουέλτον, ο αμφιλεγόμενος αλλά και αγαπητός καθηγητής Τζον Κίτινγκ (Ρόμπιν Ουίλιαμς) συστήνει στους μαθητές του την άτυπη μυστική λέσχη λογοτεχνίας που ονομάζεται «Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών». Με γνώμονα την ποίηση, ο Κίτινγκ προτρέπει τους μαθητές να πάνε κόντρα στο σύστημα και να αγωνίζονται με σοφία και λογική. Οι μαθητές εμπνέονται τόσο πολύ από τον καθηγητή με σκοπό μετά από αυτή την εμπειρία, η ζωή τους να αλλάξει για πάντα.

«Hocus Pocus» – Χόκους Πόκους: Οι Τρεις Μάγισσες (1993)

Μια μέρα του Οκτωβρίου του 1963, ο Μαξ ακολουθεί την αδερφή του στο δάσος του Σάλεμ όπου παρατηρεί πως εκείνη οδηγείται σε ένα σπίτι στο οποίο ζουν τρεις αδερφές. Πρόκειται για τις αδερφές Σάντερσον: τις μάγισσες Σάρα, Μέρι και Γουίνιφρεντ οι οποίες θα επανέλθουν στη ζωή 300 χρόνια μετά τον θάνατό τους και μέσα από εμπόδια και μαγικά ξόρκια θα επιδιώξουν να βρουν τη νιότη τους.

«Όταν ο Χάρι γνώρισε την Σάλι» – «When Harry Met Sally» (1989)

Στην αισθηματική κωμωδία με πρωταγωνιστές τους Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν που έγραψε η Νόρα Έφρον, οι απόφοιτοι κολεγίου Χάρι και Σάλι γνωρίζονται όταν αναγκάζονται να μοιραστούν ένα αυτοκίνητο για να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη. Εκεί, η Σάλι θα συνεχίσει τις σπουδές της σε σχολή δημοσιογραφίας και ο Χάρι θα ξεκινήσει την καριέρα του. Η ταινία εστιάζει στο ερώτημα του αν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα να παραμείνουν μόνο φίλοι. Κι αυτό θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του φιλμ μέσα από εκτενείς διαλόγους και ιστορίες ηλικιωμένων ζευγαριών.

«Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη» – «Autumn in New York» (2000)

Ο Γουί, ένας 48χρονος γυναικάς, βρίσκει ένα νέο νόημα στη ζωή του όταν γνωρίζει τη Σάρλοτ, μια νεαρή γυναίκα και ελεύθερο πνεύμα όσον αφορά τον χαρακτήρα. Ωστόσο, σύντομα θα ανακαλύψει ότι η Σάρλοτ πάσχει από ανίατη ασθένεια και όλα γύρω του θα γίνουν πιο δύσκολα. Οι Ρίτσαρντ Γκιρ και Γουινόνα Ράιντερ συνεργάζονται σε μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες με φόντο το φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη.

«Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» – «You’ve Got Mail» (1998)

Οι Τομ Κρουζ και Μεγκ Ράιαν πρωταγωνιστούν σε μια από τις πιο κλασικές ρομαντικές κομεντί της δεκαετίας του 1990. Η ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο Νόρα Έφρον, μεταφέρει τον θεατή σε όλες τις εποχές του χρόνου αλλά η εξέλιξη στη σχέση των Τζο Φοξ και Καθλίν Κέλι «φωτίζεται» περισσότερο το φθινόπωρο. Σε αυτό βοηθά και η ατάκα που ακούγεται: «Don’t you just love New York in the fall?».

«Γλυκός Νοέμβρης» – «Sweet November» (2001)

Μετά από έναν Νοέμβριο που πέρασε μαζί με τη Σάρα (Σαρλίζ Θέρον), ο Νέλσον (Κιάνου Ριβς) ανακαλύπτει ξανά την ευτυχία. Ωστόσο, όταν η πικρή και μελαγχολική αλήθεια της Σάρα βγαίνει στο φως, εκείνος θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ευτυχία στη ζωή της.

«Μικρές Κυρίες» – «Little Women» (2019)

Το ομότιτλο, δημοφιλές μυθιστόρημα της Λουίζα Μέι Αλκοτ έχει μεταφερθεί στην μεγάλη αλλά και τη μικρή οθόνη. Όταν οι αδερφές Μαρτς ενηλικιώνονται, τα σκαμπανεβάσματα στις ζωές τους είναι πολλά. Και οι επιλογές που θα κάνουν ίσως επηρεάσουν το μέλλον τους. Το 2019, η Γκρέτα Γκέργουικ σκηνοθέτησε τη δική της κινηματογραφική εκδοχή στις «Μικρές Κυρίες» με ένα λαμπερό καστ από την Λόρα Ντερν και τον Τιμοτέ Σαλαμέ μέχρι την Σίρσα Ρόναν και την Φλόρενς Πιού. Η νέα εκδοχή διαφέρει λίγο ως προς τη δομή, καθώς η σκηνοθέτρια πηγαίνει μπρος – πίσω στην ιστορία. Τα χρώματα, η φωτογραφία, το σκηνικό κάνουν το «Little Women» μια από τις ταινίες για θέαση το φθινόπωρο.