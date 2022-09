Έρχεται νέα ταινία «Karate Kid»

Μία δεύτερη ζωή απέκτησε το σύμπαν του «Karate Kid» τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη σειρά του Netflix «Cobra Kai» που ακολουθεί τις ζωές των τότε πιτσιρικάδων της αρχικής ταινίας του 1984 στο σήμερα. Κι από ό,τι φαίνεται, αυτή η αναζωπύρωση του franchise οδήγησε τους ανθρώπους της Sony Pictures να βάλουν στα σκαριά μία νέα ταινία «Karate Kid».

Συγκεκριμένα, η Sony Pictures ανακοίνωσε το πρόγραμμα των κυκλοφοριών της για το 2023-2024 και σύμφωνα με αυτό, αναμένεται να δούμε το νέο και έκτο κινηματογραφικό «Karate Kid» στις αίθουσες στις 7 Ιουνίου του 2024. Ακόμα, βέβαια, δεν είναι γνωστό ποιος θα είναι ο τίτλος της ταινίας και οι συντελεστές του.

Για να μην σας μπερδεύουμε, ωστόσο, η επερχόμενη ταινία δεν θα σχετίζεται με το «Cobra Kai», όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει κι ο δημιουργός της σειράς Τζον Χάργουιτζ.

Σε σχετικό tweet του, ο Χάργουιτζ έγραψε:

«Θα το λατρεύαμε κι εγώ και τα παιδιά να κάναμε κάποια ταινία “Karate Kid” και “Cobra Kai” και ελπίζουμε να γίνει μια μέρα. Αλλά αυτή εδώ η ταινία δεν προέρχεται από εμάς, ούτε επικεντρώνεται στο καστ του “Cobra Kai”. Δεν ξέρω πολλά για αυτή, αλλά ελπίζω να πάει καλά».

Αναμένουμε, λοιπόν, νεότερο για το επόμενο κινηματογραφικό κεφάλαιο του «Karate Kid».

The guys and I would love to make Karate Kid and Cobra Kai movies and hope to someday. But this one isn’t from us or focused on the Cobra Kai cast. Don’t know much about it, but wish it well. #KarateKid #CobraKai https://t.co/pd2aYYAF0A

— Jon Hurwitz (@jonhurwitz) September 17, 2022