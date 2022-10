Oxbelly: Υποβολή αιτήσεων για τα επαγγελματικά σεμινάρια κινηματογράφου και τηλεόρασης

Μια σπουδαία ευκαιρία δίνεται στους σπουδαστές κινηματογράφου και τηλεόρασης στην Ελλάδα από την Oxbelly. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σε συνεργασία με το National Film and Television School της Αγγλίας (NFTS), διοργανώνει έναν κύκλο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Κινηματογράφου & Τηλεόρασης, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες στον κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών της χώρας μας.

Προσκεκλημένοι στα σεμινάρια είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες που με τη δουλειά τους, έχουν σφραγίσει κορυφαίες παραγωγές διεθνούς βεληνεκούς όπως: Sherlock Holmes, The Commuter, Everest, BBC Special: Odd One Out ή η κινηματογραφική σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ». Εκείνοι θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους, προσφέροντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους σπουδαστές που θα μαθητεύσουν στο πλευρό τους.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα πλέον έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς παγκοσμίως όσον αφορά τα γυρίσματα τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Τα οικονομικά κίνητρα προσέλκυσης ξένων παραγωγών, το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, το κλίμα της χώρας και ο επαγγελματισμός των ελληνικών συνεργείων έχουν εντάξει την Ελλάδα στον «χάρτη» μεγαλύτερης ανάπτυξης της έβδομης τέχνης.

Η Oxbelly, λοιπόν, στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής βιομηχανίας οπτικοακουστικών παραγωγών. Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022, απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Για το 2022, το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Oxbelly. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2022 και οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν έως τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Τα διά ζώσης σεμινάρια θα φιλοξενηθούν στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.



Φωτ. Oxbelly

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ιntroduction to Post Production Supervision

3ήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο • 9-11 Νοεμβρίου 2022

15 συμμετέχοντες

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στην ανάλυση και εξέταση ζητημάτων σωστού προγραμματισμού (scheduling) και οργάνωσης του post production workflow. Το σεμινάριο παραδίδει η Gemma Nicholson.

Acting for the Screen

10ήμερο εντατικό σεμινάριο διά ζώσης • 21 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2022

12 συμμετέχοντες • Χώρος διεξαγωγής: Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι αρχικά η εκμάθηση και η εξάσκηση στην τεχνική Meisner και στη συνέχεια η εφαρμογή όσων έχουν μάθει μέσω ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων μπροστά στην κάμερα αλλά και στη σκηνή. Το σεμινάριο παραδίδει η Robyn Paterson.

Script Analysis

1ήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο • 25 Νοεμβρίου 2022

15 συμμετέχοντες

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να μάθει ο σεναριογράφος πώς προσεγγίζει μια επανεγγραφή του σεναρίου του, να κάνει μια ανάλυση σεναρίου σε υπολογιστικό φύλλο με έγχρωμη κωδικοποίηση, πώς να ερμηνεύει το υπολογιστικό φύλλο για να προγραμματίσει την επανεγγραφή του, να μάθει τις τέσσερις βασικές ερωτήσεις που κάθε σεναριογράφος πρέπει να μπορεί να απαντήσει σχετικά με το σενάριό του και πώς να αποφασίσει, αντικειμενικά, πόσο εκτεταμένη θα πρέπει να είναι η νέα εκδοχή του σεναρίου. Το σεμινάριο παραδίδει ο Clive Frayne.

Script Reading and Reporting

3ήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο • 28 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2022

15 συμμετέχοντες (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, με εργασία υπό επιτήρηση από το σπίτι Τρίτη και Πέμπτη)

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η διδαχή των θεμελιωδών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία επαγγελματικών σημειώσεων σεναρίου. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται σίγουροι για την ικανότητά τους να διαβάζουν αναλυτικά ένα σενάριο, να δημιουργούν σημειώσεις στα πρότυπα που απαιτεί η βιομηχανία και να βοηθούν στη διαμόρφωση της διαδικασίας ανάπτυξης σεναρίων για μικρού αλλά και μεγάλου μήκους ταινίες. Το σεμινάριο παραδίδει ο Clive Frayne.

Head of Production

2ήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο • 7-8 Δεκεμβρίου 2022

15 συμμετέχοντες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Production Managers / Line Producers που είναι έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση στον ρόλο του HoP και θέλουν να εμπεδώσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να εξοικειωθούν με τις νέες ευθύνες. Το σεμινάριο παραδίδει η Maddy Allen.

Location Management

Σεμινάριο 20 ημερών, διά ζώσης και διαδικτυακά • 14 Νοεμβρίου – 9 Δεκεμβρίου 2022

15 συμμετέχοντες • Χώρος διεξαγωγής: Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η αναλυτική και πλήρης γνώση των καθηκόντων ενός Location Manager. Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς Location Managers που θέλουν να ανέλθουν σε Location Managers. Το σεμινάριο παραδίδει η Lloret MacKenna Dunn.

Production Co-ordinators

3ήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο • 14-16 Δεκεμβρίου 2022

15 συμμετέχοντες

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα diaries, clearances, συμφωνητικά του cast, wrap reports και άλλα απαραίτητα βήματα για τον σωστό σχεδιασμό και συντονισμό μιας παραγωγής. Το σεμινάριο παραδίδει η Carolina Grisorio.

Budgeting on Movie Magic

1ήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο • 15 Νοεμβρίου 2022

12 συμμετέχοντες

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν πώς να αξιοποιούν το Movie Magic Budgeting στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Tο σεμινάριο παραδίδει o Dewi Griffiths.

Για συμμετοχή στα σεμινάρια, είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, αν και όχι απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχουν καλή γνώση αγγλικών, καθώς όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.