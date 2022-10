Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν, ο Ρούμπεους Χάγκριντ του Χάρι Πότερ

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως Ρούμπεους Χάγκριντ στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ».

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y

— Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) October 14, 2022