«Ήταν μια σπουδαία εμπειρία» – Ο Ντάνιελ Κρεγκ για τα γυρίσματα του «Glass Onion» στην Ελλάδα

Η ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery» ήταν η τελευταία κινηματογραφική προβολή του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λονδίνο. Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί και – μεταξύ άλλων – δήλωσαν στο Sky News πόσο ευτυχισμένοι είναι που η βιομηχανία του σινεμά έχει επιστρέψει μετά την εμφάνιση της πανδημίας.

Στη συνέχεια του «whodunnit» φιλμ «Knives Out» από το 2019, ο Ντάνιελ Κρεγκ ερμηνεύει για ακόμα μια φορά τον ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ.

«Είναι υπέροχο που βρισκόμαστε εδώ στο φεστιβάλ, στην τελετή λήξης. Ιδιαίτερα με το επίπεδο ταινιών που κυκλοφορούν φέτος, το να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτόν τον αριθμό (με το «Glass Onion») είναι εξαιρετικό».

Το υπόλοιπο καστ του «Glass Onion», όπως οι Έντουαρτ Νόρτον, Κέιτ Χάντσον και Τζανέλ Μονέ, είναι νέο στη σειρά ταινιών «Knives Out».

Actor Daniel Craig has told Sky News he had an ‘amazing’ time while filming ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ in Greece.

The European premiere of the #KnivesOut sequel took place at the London Film Festival on Sunday evening.https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/3DS4Hs2jQQ

— Sky News (@SkyNews) October 17, 2022