Οι επτά ταινίες που ο Κουέντιν Ταραντίνο χαρακτηρίζει ως «τέλειες»

Ποιες είναι οι ταινίες που ο Κουέντιν Ταραντίνο χαρακτηρίζει ως «τέλειες»; Ο δημοφιλής σκηνοθέτης βρέθηκε πριν από μερικές μέρες καλεσμένος στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live» για να προωθήσει το νέο βιβλίο του «Cinema Speculation».

Στο βιβλίο – το οποίο είναι εν μέρει απομνημονεύματα, η ιστορία του Χόλιγουντ και η θεωρία του κινηματογράφου – ο Ταραντίνο γράφει ότι υπάρχουν «πολύ λίγες “τέλειες” ταινίες» και το «Texas Chainsaw Massacre» είναι μια από αυτές.

Η ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία Τόμπι Χούπερ χαρακτηρίζεται ως καλτ από τότε που κυκλοφόρησε το 1974.

Σε ερώτηση του Κίμελ για το ποιες άλλες ταινίες θεωρεί «τέλειες», ο βραβευμένος σκηνοθέτης είπε ότι «δεν είναι πολλές». Και συμπλήρωσε: «Επίσης, όταν λέμε για “τέλειες” ταινίες, μιλάμε για την αισθητική ενός οποιουδήποτε ανθρώπου…».

Ο Ταραντίνο κατονόμασε ταινίες τις οποίες πιστεύει ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία του «τέλειου»: Jaws – Τα Σαγόνια του Καρχαρία (1975), The Exorcist – Ο εξορκιστής (1973), Άνι Χολ – Annie Hall (1977), Young Frankenstein (1974), Επιστροφή στο Μέλλον – Back to the Future (1985), The Wild Bunch (1969).

«Θα έλεγα ότι το The Wild Bunch ταιριάζει στην κατηγορία – και δεν είναι μια τέλεια ταινία. Οι ατέλειές της αποτελούν μέρος της δόξας που γνώρισε οπότε ας την αφαιρέσω από τη λίστα. Αυτός είναι όμως και ο σκοπός. Κάτι το οποίο είναι τόσο ανθεκτικό», είπε ο σκηνοθέτης

Με πληροφορίες από το The Independent