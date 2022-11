Πέθανε ο Κέβιν Κονρόι, ο ηθοποιός που «δάνεισε» τη φωνή του στον Μπάτμαν

Ο Κέβιν Κονρόι, ο ηθοποιός που «δάνεισε» τη φωνή του στον Μπάτμαν στη σειρά «Batman: The Animated Series», πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής ταινιών και σειρών Warner Bros, η ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη.

Από το 1992 μέχρι το 1996, η φωνή του Κονρόι ακουγόταν στη σειρά «Batman: The Animated Series». Παρέμεινε σε αυτό τον ρόλο για περίπου 60 διαφορετικές παραγωγές συμπεριλαμβανομένων 15 ταινιών και 400 τηλεοπτικών επεισοδίων καθώς και βιντεοπαιχνίδια. Τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε ενεργά σε συνέδρια κόμικς.

